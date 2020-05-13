Путин отметил серьезный спад в российской авиации

Москва, 13 мая. Спад в авиации стал самым серьезным по сравнению с другими видами транспорта, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Из-за коронавируса объем перевозок внутри страны упал на 85%», — подчеркнул глава государства на совещании по вопросам поддержки авиапромышленности и авиаперевозок.

В связи с этим Путин указал на необходимость обеспечить надежное и качественное авиасообщение в России.

«Надо, чтобы отрасль видела перспективы развития», — добавил президент.

Путин напомнил, что на минувшей неделе было проведено совещание по транспорту, по итогам которого он распорядился поддержать аэропорты в условиях эпидемии, и выделить на их неотложные нужды почти 11 миллиардов рублей.

«Прошу руководителей федеральных ведомств доложить, как на практике реализуются принятые решения», — добавил он.

Напомним, с 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. Авиаперевозчики могли выполнять только вывозные рейсы для возвращения россиян на родину.

Временные квоты на возвращение граждан РФ из-за рубежа определила Росавиация. Так, прилет граждан в Москву осуществляется только через аэропорт Шереметьево. При этом общая численность пассажиров должна быть не более 500 человек в сутки. В других аэропортах поток пассажиров установлен на уровне 200 человек в сутки.

Сегодня стало известно, что российский лоукостер «Победа» начнет поэтапно возобновлять внутренние рейсы по стране, начиная с 1 июня. Продажа билетов на летние рейсы начнется на официальном сайте перевозчика 14 мая. Будут доступны 73 российских направления.