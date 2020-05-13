Глава Минздрава РФ рассказал, в чем состоит особенность коронавируса

Москва, 13 мая. Новый коронавирус — это один из вариантов вируса, с которыми человечество уже сталкивалось ранее, но он более коварный и заразный. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Министр выступил на пленарном заседании Госдумы. По его словам, РНК-вирус, новый коронавирус SARS 2019 года, очень похож на такие заболевания как респираторный синдром, атипичная пневмония​​​.

«И новый коронавирус отличается тем, что, в первую очередь, он обладает особой контагиозностью и чаще других вызывает осложнения, несмотря на то, что есть бессимптомные формы», — подчеркнул Мурашко.

По его словам, при компьютерной томографии выявляется достаточно выраженные поражения легочной ткани без клинических симптомов и даже без температуры.

«Поэтому коварность этого вируса как раз и обуславливает его контагиозность, и распространенность накладывает отпечаток на всю систему», — резюмировал эксперт.

Ранее Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса.

Напомним, российский препарат от новой коронавирусной инфекции испытывают 11 центров, динамика положительная, заявили ранее в биотехнологической компании Biocad.

Напомним, Biocad также занимается разработкой мРНК-вакцины против COVID-19. Работа ведется совместно с ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины». В основе живой вакцины против коронавируса лежит ослабленная основа вируса гриппа. Еще одна разработка вакцины на основе везикулярного стоматита ведется с Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

По прогнозам гендиректора Biocad Дмитрия Морозова, разработка вакцины от COVID-19 займет минимум 1,5 года. Вакцина против коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекцию COVID-19, будет работать даже при мутациях вируса.