Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей

Москва, 13 мая. Портал госуслуг не справился с задачей по приему заявлений о выплатах на детей, заявил президент РФ Владимир Путин, раскритиковав работу министерств по реализации этой меры поддержки российских семей.

Глава государства напомнил, что 11 мая после серьезной проработки с правительством он предложил целый набор мер, связанных с поддержкой россиян и бизнеса. На следующий день на портал госуслуг поступило свыше миллиона обращений, и портал не справился с этим объемом.

«Знаю, что сейчас коллеги из министерства связи работу наладили, но прошу вас обратить на это внимание так же, как и на другие вопросы подобного рода», — подчеркнул президент на совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок.

Как сообщалось ранее, сервис по оформлению единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, был запущен на портале госуслуг накануне. Оформить заявку можно было, начиная с 12 мая, выплаты начнут производиться с 1 июня.

Однако, как отмечает НСН, в первый же день запуска новой услуги сайт «упал». Все, кто хотел оформить выплату, терпели неудачу: каждый раз им предлагали зайти на портал позже в связи со «слишком большой нагрузкой на сервис».

Вероятно, операторы портала госуслуг не учли, что на данную выплату могут претендовать 22 миллиона российских семей. В итоге сервис, созданный для предоставления десятков разных видов электронных услуг для жителей страны с населением в 145 миллионов граждан, не справился с «натиском» гораздо меньшего числа пользователей.