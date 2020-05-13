Москва, 12 мая. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников заявил, что в России сохраняется один из самых низких уровней смертности от коронавируса в мире.

«У нас ситуация в разы лучше, потому что в западных странах мало больниц. Больницы оказались переполнены, в результате чего многие люди остаются без медицинской помощи», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество инфицированных во всем мире достигает 4,2 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 290 тысяч человек.

В России выявлено 242 тысячи случаев, более двух тысяч человек скончались. Более 48 тысяч человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

В связи с угрозой распространения вируса в большинстве регионов России введен режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.