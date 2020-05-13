Российские и западные знаменитости, заразившиеся коронавирусом

Пандемия COVID-19, вызванная новым коронавирусом, коснулась буквально каждого. У тех, кому посчастливилось не заболеть, наверняка есть знакомые, заразившиеся этой инфекцией. А режим самоизоляции, наложивший на граждан множество ограничений, отразился на жизни всех и каждого.

Не прошла болезнь и мимо знаменитостей. И если почти все известные россияне, заразившиеся COVID, выздоровели или находятся на пути к выздоровлению, то на Западе знаменитостей, для которых это заболевание оказалось фатальным, довольно много. И список, увы, постоянно пополняется.

Федеральное агентство новостей, не претендуя на полноту картины, вспоминает известных людей, у которых была выявлена или заподозрена коронавирусная инфекция.

Дмитрий Песков и Татьяна Навка

Пресс-секретарь российского президента сам сообщил СМИ, что заболел COVID-19. Вместе с супругой Татьяной Навкой он «самоизолировался» в больнице, хотя состояние позволяло им лечиться дома. Такое решение супруги приняли, чтобы не подвергать риску заражения домочадцев.

Михаил Мишустин

О том, что премьер-министр России заразился коронавирусной инфекцией, стало известно в конце апреля. Тем не менее, премьер даже удаленно продолжает работать. Исполняющим обязанности председателя правительства на время его отсутствия назначен Андрей Белоусов.

Ольга Любимова

Министр культуры России тоже сдала положительный тест на коронавирус. Заболевание, к счастью, протекало в легкой форме, что позволило ей лечиться дома.

Денис Проценко

Главный врач самой знаменитой российской больницы по лечению COVID в Коммунарке (Москва), скорее всего, заразился на рабочем месте. Проценко самоизолировался в своем кабинете и продолжил работу. Сейчас врач излечился и снова в строю.

Нюта Федермессер

Основатель Фонда помощи хосписам «Вера» Анна (Нюта) Федермессер вернулась из поездки в регионы и проверилась на COVID. Тест оказался положительным. Сейчас она проходит лечение в больнице в Коммунарке.

Надежда Бабкина

Чем на самом деле болела Надежда Бабкина, доподлинно неизвестно. Сначала поговаривали, что она перенесла тяжелую пневмонию, заразившись COVID от коллеги по шоу-бизнесу Льва Лещенко. Потом информацию о коронавирусе у Бабкиной опровергли.

К счастью, тяжелое лечение позади, помолодевшая певица снова в строю и даже пытается петь. Впрочем, поклонники не уверены, что народной любимице надо форсировать события, и просят ее пока воздержаться от вокальных экспериментов.

Лев Лещенко

Народный артист России Лев Лещенко, как считают некоторые, сам виноват в том, что попал в больницу с тяжелой пневмонией. Артист по возвращении из США активно нарушал режим самоизоляции, что привело к серьезному скандалу в отечественном шоу-бизнесе. Лещенко, который вместе с супругой оказался на больничной койке, потом долго отбивался от обвинений, что он поставил под угрозу заражения много пожилых деятелей отечественной эстрады.

О наличии коронавирусной инфекции у самого певца сообщил главврач больницы в Коммунарке, однако затем Лещенко ушел в «несознанку» и стал уверять всех, что никакого COVID у него не было. Ну, главное — хорошо, что хорошо кончается. Сейчас артист здоров и даже принял участие в народной акции — 9 мая поучаствовал в массовом исполнении песни «День Победы».

Стас Михайлов

Любимец женщин сам сообщил СМИ, что переболел коронавирусной пневмонией, но подробностями делиться не стал.

Влад Соколовский

Выпускник «Фабрики звезд» рассказал подписчикам своего Instagram, что заразился коронавирусом. К счастью, заболевание Влада протекает в достаточно легкой форме. Артист рассказал о симптомах, вплоть до подробностей, касающихся дефекации, и призвал поклонников строго соблюдать режим самоизоляции.

Протоиерей Димитрий Смирнов

По данным СМИ, священник, который отрицал опасность эпидемии и призывал паству нарушать запрет на посещение храмов, сам оказался в больнице с подозрением на коронавирус. Отметим, несколько московских священников уже скончались от COVID-19.

Борис Акунин

Живущий в Лондоне писатель подробно описал в Facebook, как перенес коронавирусную инфекцию в достаточно тяжелой форме. К счастью, обошлось без госпитализации, сейчас Акунин уже выздоровел.

Борис Джонсон

Британский премьер был COVID-диссидентом, то есть преуменьшал опасность пандемии, пока не заразился сам. Болезнь заставила Джонсона пересмотреть свое отношение к карантинным мерам. Сейчас британский премьер снова в строю.

Композитор Дмитрий Смирнов

Для жившего в Лондоне 71-летнего русского и британского композитора, к сожалению, COVID оказался смертельным.

Коварная болезнь унесла жизни многих известных деятелей искусства и науки на Западе. Жертвы COVID в основном немолодые люди, которые находились в особой группе риска. Это итальянская актриса Лючия Бозе, испанская принцесса Мария Тереза Бурбон-Пармская, французский психоаналитик Маргерит Деррида, итальянский дизайнер Серджио Росси, американский певец Джон Прайн, американский актер Марк Блум, белорусский актер Виктор Дашкевич, японский комик Кен Шимура, бывший премьер Ливии Махмуд Джибриль и многие другие. Список, увы, продолжает пополняться.

На сегодня в мире насчитывается почти 4,3 миллиона выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией, около 300 тысяч заболевших скончались. В России более 242 тысяч выявленных случаев COVID, скончались более 2,2 тысячи заболевших. Прирост ежедневно составляет около 10 тысяч случаев, по тестированию населения на COVID-19 Россия вышла на второе место в мире.