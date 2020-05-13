Западные СМИ стали инструментом для тиражирования фейков о COVID-19 из-за бреши в законе

Оппозиционные российские СМИ нашли «дыру» в законе о фейках и теперь распространяют ложную информацию о ситуации с коронавирусом со ссылкой на западные издания. Подробнее об этом в нашем материале.

На протяжении развития ситуации с пандемией либеральные СМИ и российские оппозиционеры на постоянной основе распространяют недостоверную информацию о COVID-19 на территории России. Однако в конце марта в стране вступил в силу закон о наказании за публикацию фейков по коронавирусу, который несколько усложнил «диверсионную» деятельность либералов — нарушителям грозит не только административная, но и уголовная ответственность. Теперь оппозиционные издания вынуждены находить «обходные пути», используя несовершенство российского законодательства.

«Дыра» в законе

Согласно российскому законодательству, СМИ, распространяющему заведомо ложную информацию, грозит две статьи — статья 13.15 КоАП РФ с наложением штрафа на юридическое лицо (издание) и статья 207.1 УК РФ, по которой будут судить главного редактора.

Однако есть один существенный нюанс — размещение информации в Сети (или распространение ее другим путем) может быть квалифицировано по статье 207.1 УК РФ только в случаях, когда установлено, что лицо действовало с прямым умыслом. То есть сознавало, что размешенная им под видом достоверной информация является ложной, и имело цель довести эту информацию до сведения других лиц.

Издания нашли способ обойти этот закон — они больше не публикуют статьи с мнением своих журналистов — ссылаются на данные западных СМИ.

«Эхо» лжи

Например — вышедшая 11 мая статья Financial Times, где говорится о том, что количество жертв от коронавируса в РФ может в десятки раз превышать официальные данные властей. «Утку» с ссылкой на британское издание 12 мая подхватил ряд оппозиционных СМИ, среди которых есть хорошо известные, вроде «МБХ-медиа» олигарха Михаила Ходорковского или «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.

Издания в заголовке и тексте делают акцент на то, что первоисточником является европейское СМИ, чтобы со стороны российского законодательства не было претензий.

При помощи такого «приема» можно публиковать несколько «цитируемых» статей в сутки. Например, за 12 мая на «Эхо Москвы» вышла еще одна статья с мнением западных СМИ о ситуации с пандемией в России.

В материале также можно прочитать, что американский Fox News «подвергает сомнению» обнародованную Россией информацию о количестве умерших от COVID-19. И снова все сделано в рамках закона — издание «просто цитирует» то, что написано их иностранными коллегами.

Недостоверная статистика

Оппозиционные СМИ используют не только статьи зарубежных журналистов — для штамповки ложной информации используются якобы авторитетные источники со статистическими данными, чья достоверность вызывает большой вопрос.

Либеральное издание Meduza, ссылаясь на статистику университета Джонса Хопкинса, опубликовала статью, что Россия занимает по числу заражений второе место.

Примечательно, что достоверность данных американского университета, на который сослалась Meduza, уже подвергалась сомнениям. Так, в середине апреля исследователи опубликовали информацию о более чем 2 млн зараженных коронавирусом, в то время как, по официальным данным ВОЗ, их было 1,77 млн подтвержденных случаев.

В ответ на эту новость издание RT в своем официальном Twitter-аккаунте указала на ошибочность предоставляемых данных либеральным изданием.

Представители СМИ уточнили, что на втором месте находится Испания, где выявлено более 268 тысяч заболевших. В России количество инфицированных чуть больше 232 тысяч человек. Актуальную статистику можно найти на сайте стопкоронавирус.рф.

Данными университета воспользовалась не только Meduza — ложную информацию со ссылкой на американских исследователей начали распространять и другие либеральные СМИ, которым выгодна дискредитация российской медицины и превентивных мер властей по коронавирусу.

Западная атака фейков

Количество штампуемых фейков заграничными СМИ поражает воображение — на ежедневной основе западные издания обвиняют Россию в фальсификации той или иной информации.

Европейские СМИ охотно рассказывают «страшилки» об «ужасающих» условиях в больницах со ссылкой на их якобы достоверные источники.

Кроме того, используются уже привычная байка, что у врачей не хватает средств индивидуальной защиты (СИЗ) и в качестве профилактики коронавируса они пьют чай с имбирем.

Основную часть этих фейков со ссылкой на первоисточники подхватывают российские либеральные издания, отрабатывающие повестку Запада. Пользуясь несовершенством закона, они распространяют ложную информацию, дискредитируя любые инициативы государства и провоцируя людей на радикальные действия. Главная их цель — государственный переворот со свержением действующей власти, чтобы свободное место заняли удобные Западу люди, которые смогут устанавливать на территории страны свои условия. Тиражирование информации подобного рода влечет за собой опасность российскому обществу, которое рискует в скором времени погрязнуть в беспорядках и хаосе.

В связи с этим наша редакция просит депутатов Госдумы обратить внимание на вышеописанное несовершенство федерального законодательства и принять ужесточающие меры, чтобы в будущем избежать возникновения потенциально опасных ситуаций на территории России.