Ученый объяснил, как жара может повлиять на число заболевших коронавирусом

Москва, 13 мая. Жаркая погода может спровоцировать рост числа заболевших коронавирусом, считает директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского (Приволжского) федерального университета Альберт Ризванов.

Эксперт, который возглавляет научную группу разработчиков тест-системы и вакцины от коронавируса, подтвердил, что активность вируса на поверхностях при повышенной температуре снижается, а низкие температуры увеличивают выживаемость вируса.

Ризванов напомнил, что наиболее распространенный вариант заражения коронавирусом — прямой контакт: общение, рукопожатие, контакт с только что зараженной поверхностью.

«За это время вирус не успевает разрушиться даже при летних температурах», – пояснил Ризванов в интервью ТАСС.

Ученый отметил, что повышенная температура приводит к тому, что люди чаще выходят на улицу и контактируют друг с другом.

«Это может стать дополнительным фактором риска», — добавил эксперт.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, по состоянию на 13 мая в России выявлено 242 271 случай заражения. Из них более 48 тысяч человек выздоровели, 2212 скончались от инфекции, напомнил «ФедералПресс».

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что первые вакцины против коронавируса появятся в конце июля.