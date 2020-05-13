Адвокаты Януковича обвинили ГПУ в сокрытии допросов грузинских снайперов с Майдана

Киев, 13 мая. Офис генерального прокурора Украины (ГПУ) скрыл протоколы допроса грузинских снайперов, которые участвовали в событиях на Майдане в 2014 году. Об этом сообщили в пресс-службе адвокатского объединения «Авер Лекс», которое представляет интересы экс-президента Украины Виктора Януковича.

«Прокуроры офиса генпрокурора, помимо других доказательств, утаивают от суда факты допроса грузинских снайперов Генпрокуратурой Белоруссии и их показания, изобличающие действительно виновных в трагедии на Майдане», — заявляют адвокаты.

По данным адвокатского объединения, результаты допроса грузинских снайперов могут доказать виновность экс-президента Украины Петра Порошенко, экс-председателя Верховной рады Андрея Парубия, экс-депутата Рады Сергея Пашинского и других.

Защита утверждает, что ГПУ утаивает, что массовые беспорядки, обстрел правительственных зданий, сотрудников милиции и прочие террористические акты были организованы Парубием, Пашинским под руководством Порошенко.

В «Авер Лекс» напомнили, что белорусская Генпрокуратура допросила грузинских снайперов, они подтвердили ранее данные показания, доказывающие виновность Порошенко, Парубия и Пашинского. Сведения были переданы в украинскую прокуратуру в октябре прошлого года, однако они до сих пор скрываются.

Ранее Печерский районный суд Киева заочно арестовал на два месяца экс-президента Украины Виктора Януковича по делу Евромайдана. Адвокаты Януковича, в свою очередь, ходатайствовали об обеспечении участия своего подзащитного в заседании с помощью видеотрансляции.