Мурашко назвал число пациентов с COVID-19, получающих медпомощь амбулаторно

Москва, 13 мая. Около 140 тысяч пациентов с коронавирусом в России получают медицинскую помощь амбулаторно. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Глава Минздрава выступил на заседании Госдумы в среду.

«Сегодня амбулаторную помощь получают практически 140 тысяч человек, в том числе почти 10 тысяч детей», — сказал он.

Министр добавил, что помощь пациентам с COVID-19 оказывают около 433 тысяч медицинских работников, в том числе 114 тысяч врачей.

В ходе выступления Мурашко также рассказал, что почти 1,5 тысячи больных с коронавирусом на сегодняшний день подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передает телеканал «360». Еще 8 мая число таких пациентов немногим превышало 1,2 тысячи человек.

Кроме того, глава Минздрава сообщил, что первые вакцины от коронавируса будут произведены уже в июле, «ближе к последней декаде», пишет «МИР 24».

Напомним, что общее число случаев коронавируса в России 13 мая достигло 242 271. За все время эпидемии в стране 48 003 пациента выздоровели, 2212 скончались.

Прирост больных с COVID-19 в последние сутки составил 10 028 человек.