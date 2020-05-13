Умер главный тренер сборной РФ по женской борьбе

Москва, 13 мая. Главный тренер сборной России по женской борьбе Магомед Алиомаров умер в возрасте 67 лет, сообщается на официальном сайте Федерации спортивной борьбы РФ (ФСБР).

Алиомаров скончался в среду, последние дни жизни он находился в больнице и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, указал «Мир 24».

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил, что заслуженный тренер РФ умер из-за болезни, вызванной коронавирусной инфекцией, сообщил ТАСС.

«Федерация спортивной борьбы России, тренеры и члены спортивной сборной команды России выражают свои искренние соболезнования родным и близким покойного, память о нем навеки останется в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Магомед Алиомаров после завершения спортивной карьеры перешел на тренерскую работу. РИАМО отмечает, что с появлением Алиомарова в 2019 году российская сборная по женской борьбе сразу же преобразилась и стала завоевывать медали в чемпионатах мира и Европы.

Алиомаров не дожил до своего дня рождения чуть больше двух недель. 29 мая ему бы исполнилось 68 лет.

Коронавирусная инфекция распространилась практически по всему миру. На сегодняшний день в России выявлено 242 271 случай заражения. Из них более 48 тысяч человек выздоровели, 2212 скончались от инфекции.