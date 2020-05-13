В МЧС объяснили, когда нужно обращаться к психологу и как не нарваться на шарлатана

Психологи МЧС России подготовили рекомендации, которые помогут людям определить критичность своего психологического состояния, найти профессиональных психологов и работать с ними на дистанции или очно. Ранее директор Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России Юлия Шойгу рассказала, что не всем россиянам удалось адаптироваться к изменениям, которые внес в нашу жизнь коронавирус, и многим скоро понадобится поддержка профессиональных психологов.

Как определить, когда эта поддержка нужна, и не навредить себе самому, разъясняет корреспондент Федерального агентства новостей.

Как понять, что вам уже нужна помощь

Ежедневный уклад жизни множества людей изменился из-за угрозы пандемии коронавируса, отмечают психологи. Она влияет на наш распорядок дня, питание, сон, покупки, режим работы и общения с близкими, темп перемещений, привычные атрибуты уровня комфорта и безопасности. Режим самоизоляции, удаленной работы, отсутствие любимых хобби вне дома могут обернуться психологическими трудностями различного характера, предупреждают специалисты.

Психологи предлагают обратить внимание на определенные сигналы, которые говорят о том, что вам уже нужна помощь.

В этот период вы можете проживать целый спектр эмоций: повышенное чувство тревоги, апатию, безразличие, плаксивость или беспричинную печаль и подавленность, гнев, ярость, вспышки неконтролируемого возбуждения и раздражения. Может казаться, что утрачена значимость сфер жизни, которые раньше были важны. Могут одолевать обострившиеся, эмоционально захватывающие переживания страха заболеть, страха за своих близких, ощущение пустоты, потери смысла жизни.

Некоторые люди отмечают отсутствие вообще каких-либо эмоций, невозможность их назвать. Острые переживания потери чувства безопасности и стабильности, беспричинно возникшее чувство вины перед детьми или пожилыми родителями, партнерами или коллегами, желание уйти от реальности, и тем более внезапно появившиеся или возобновившиеся панические атаки, — все эти затянувшиеся состояния говорят о том, что стоит обратиться за помощью.

Другие сигналы, которые должны вас насторожить — это повышенная утомляемость, ухудшение памяти, снижение внимания и невозможность сосредоточиться. Вам тяжелее планировать свой день, работоспособность снижается, могут замедлиться привычные темпы мышления и движения, и даже проявиться обеднение речи и косноязычие. Кроме того, такие состояния приводят к снижению способности критично оценивать происходящее, а значит, вас проще спровоцировать новостями, фейками и нагнетанием обстановки.

Вы можете заметить нетипичное для себя резкое изменение привычек и влечений, говорят психологи МЧС. Например, иначе одеваться, хранить вещи, начать их накапливать или, наоборот, избавляться от них. Нежелание вставать с кровати, переодеваться из ночной одежды, умываться, ухаживать за собой, за детьми, за пожилыми родственниками — с появлением таких признаков тоже стоит обратиться к психологу. Поводом для обращения к специалисту могут быть и конфликты внутри семьи: ваше дискомфортное переживание чувства отстраненности от близких и родных, нежелание поддерживать контакт, разговаривать или невозможность вести беседу без конфликтов.

Тело тоже может подавать сигналы о том, что все разладилось. Психологи рекомендуют обращать внимание на нарушения сна, головные боли, учащенное сердцебиение, ухудшение зрения, напряжение и зажимы в мышцах, нарушения работы желудка и аллергию без видимой причины. Разумеется, эти симптомы могут быть признаками заболеваний, но через них также проявляется сильный стресс.

«Ваше состояние может отличаться от описанного выше, но, если оно причиняет страдания вам или вашим близким, от этого ухудшается качество и ощущение жизни, вы чувствуете дискомфорт — это повод позаботиться о себе и обратиться за поддержкой психолога», — говорят в ЦЭПП МЧС.

Зачем вам психолог

Психолог создаст условия, в которых вы переосмыслите восприятие своей ситуации, увидите новые пути решения, опираясь на свои сильные стороны и качества личности, объясняют специалисты. Во время консультации вы расскажете о том, что вас привело к психологу, вместе обсудите ситуацию, найдете причины ее возникновения, получите эмоциональную поддержку, — психологи действительно готовы выслушать и помочь. Затем психолог помогает сформулировать план действий и дает вам практические рекомендации по решению проблемы.

«Важно отметить, что психолог, как проводник, содействует безопасному продвижению человека на пути изменений, но сам человек вносит большой вклад в достижение успеха», — предупреждают психологи МЧС.

Психологическую помощь в период пандемии можно получить дистанционно: специалисты проводят консультации по телефону, через сайты психологической помощи, онлайн с использованием видеосвязи. К сожалению, кроме специалистов, в Интернете свои услуги по оказанию психологической помощи предлагают и люди с непонятной квалификацией, поэтому психологи МЧС рекомендуют проверять их. Стоит обратить внимание на высшее психологическое образование государственного образца (сертификата о прохождении тренинга, онлайн-курса по психологии недостаточно для оказания квалифицированной помощи), специализацию, опыт работы и ваши собственные ощущения от взаимодействия с психологом.

«Вам должно быть комфортно взаимодействовать с человеком. В процессе или спустя какое-то время после общения с психологом, даже если сама консультация была эмоционально сложной, должно становиться легче, лучше, свободнее, эмоциональное напряжение — снижаться. Доверьтесь вашим собственным ощущениям. Вам комфортно или нет? Это важно», — говорят в ЦЭПП МЧС.

С осторожностью стоит отнестись к обещаниям конкретного эффекта или гарантии результата, предупреждают психологи МЧС. «После тренинга вы выйдете замуж», или «За одну консультацию вы преодолеете тревогу», — все это лукавство и маркетинговый ход, объясняют специалисты.

«В психотерапии результат зависит и от специалиста, и от клиента. Для перемен к лучшему именно сам человек проделывает работу со своей личностью: своими усилиями, действиями, готовностью меняться. Психолог — штурман, навигатор на этом пути. На то, сколько времени займет процесс, влияет жизненная ситуация, наличие психологических ресурсов, индивидуальные особенности», — отмечают психологи в своей методичке.

За психологов не стоит принимать эзотериков: настоящие профессионалы никогда не используют в работе магические методы, гадания, обряды, астрологию, работу с энергетическими каналами и тому подобное. При этом профессиональные психологи могут предложить вам методы духовных практик, упражнения, техники саморегуляции и дыхания, например, из йоги: они применяются в профессиональном сообществе и используются в дополнение к психотерапевтическому процессу.

«Общая ситуация и информация, которой мы окружены, может влиять на собственный уровень тревожности, задавать определенно заряженный эмоциональный тонус, в какие-то моменты может даже казаться, что все настолько сложно, что ничего нельзя изменить. Но это не так. И от того, насколько вы будете внимательны к себе и окружающим, как будете организовывать себя в новых условиях, зависит, какой будет ваша жизнь. Если вы чувствуете, что не можете справиться с ситуацией, не запускайте проблему, обратитесь за помощью к специалисту», — призывают в ЦЭПП МЧС.

Ранее психологи ЦЭПП МЧС России выпустили методические пособия с советами по управлению тревожными состояниями в самоизоляции для родителей, подростков и взрослых.