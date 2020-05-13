Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса

Москва, 13 мая. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что первые вакцины от коронавируса появятся уже в конце июля. Об этом он рассказал в ходе парламентского часа в Госдуме в среду.

По словам главы ведомства, по результатам доклинических испытаний станет ясно, сколько будет «кандидатных вакцин».

«В июне месяце начнутся клинические испытания. И по ходу клинических испытаний мы фактически поймем уже сроки, когда мы сможем расширить, в том числе изучение вакцин непосредственно в практическом применении», — подчеркнул министр.

Мурашко выразил надежду, что первые препараты появятся уже в июле.

Российский препарат от новой коронавирусной инфекции испытывают 11 центров, динамика положительная, заявили ранее в биотехнологической компании Biocad.

Напомним, Biocad также занимается разработкой мРНК-вакцины против COVID-19. Работа ведется совместно с ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины». В основе живой вакцины против коронавируса лежит ослабленная основа вируса гриппа. Еще одна разработка вакцины на основе везикулярного стоматита ведется с Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

По прогнозам гендиректора Biocad Дмитрия Морозова, разработка вакцины от COVID-19 займет минимум 1,5 года. Вакцина против коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекцию COVID-19, будет работать даже при мутациях вируса.

Ориентировочная стоимость вакцины, по его мнению, будет составлять около 1,5 тыс. рублей, а по мере увеличения объема выпуска ее цена будет сопоставима с ценой «хорошей гриппозной вакцины». Морозов пояснил, что стоимость вакцины будет определяться объемом выпуска и потребностью, которая будет сформирована на момент получения регистрационного удостоверения препарата.