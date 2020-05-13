США голословно критикуют РФ и КНР. События дня. ФАН-ТВ

10 028 тысяч новых случаев COVID-19 В России за сутки выявили 10 028 тысяч новых случаев COVID-19. Общее число заболевших составляет 242 271. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием. По их данным, суточный рост составил 4,3% против 4,9% днем ранее. У 4 461 выявленного пациента (44,5%) нет симптомов заболевания. За сутки из-за коронавирусной инфекции умерли еще 96 человек, а всего с начала вспышки заболевания — 2 212. Это — 0,91% заразившихся. Тогда как количество выздоровевших пациентов в России за сутки возросло на 4 491. Таким образом, в стране вылечились в общей сложности уже почти 20% (19,8%) инфицированных.

Китай против коронавирусных санкций США Китай выражает протест из-за внесения американскими сенаторами законопроекта, предусматривающего санкции из-за COVID-19. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Ранее сенатор США Линдси Грэм сообщил, что внес соответствующий законопроект. Он предлагает президенту Дональду Трампу вводить санкции, если КНР не предоставит полного отчета о возникновении вспышки заболевания. Напомним, что Трамп критикует Китай и публично размышляет о том, как заставить Пекин «заплатить цену» за пандемию. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты в условиях пандемии коронавируса выдвигают голословные обвинения в адрес КНР и России.

«Победа» возобновит полеты по РФ с 1 июня Российский лоукостер «Победа» с 1 июня поэтапно начнет восстановление программы внутренних полетов. С 14 мая компания запустит продажу билетов по 73 российским направлениям на летние рейсы. Отмечается, что средний тариф грядущего сезона почти в три раза ниже, чем в прошлом году. Ранее сообщалось, что операционную деятельность дочерняя компания «Аэрофлота» приостановила на два месяца: с 1 апреля по 31 мая. Данное решение было принято после выхода постановления правительства России, которое рекомендовало гражданам ограничить поездки из-за ситуации с коронавирусом.