Тысячи каршеринговых авто скучают на стоянке в Новой Москве. ФАН-ТВ

Сервис каршеринга стал недоступен для жителей Москвы и области с 13 апреля. Владельцы такого бизнеса были вынуждены отправить железных коней на постой. С квадрокоптера засняли стоянку, где запарковано около тысячи одинаковых автомобилей одной из компаний. Кадры похожи на отрывок из фильмов о пост-апокалипсисе.

Напомним, услугу запретили по указу мэра Москвы Сергея Собянина. Эта мера призвана защитить людей, поскольку обеспечить санитарную безопасность машин в период пандемии весьма затруднительно. По новому распоряжению правительства города, ограничения продлены до конца мая.