Украинцам могут запретить выезжать в Белоруссию по внутренним паспортам

Киев, 13 мая. Украинские власти планируют запретить гражданам Украины ездить в Белоруссию по внутренним паспортам.

13 мая правительство Украины планирует рассмотреть вопрос о частичной приостановке действия соглашения с Белоруссией о безвизовых поездках граждан. В настоящее время граждане Украины могут въезжать и выезжать, а также следовать транзитом через территорию Белоруссии по внутреннему паспорту.

Кабинет министров Украины намерен рассмотреть проект постановления, который запретит использование внутреннего паспорта для поездок в Белоруссию с 1 сентября 2020 года.

Стоит отметить, что власти Белоруссии отказываются признавать новые биометрические паспорта граждан Украины, которые выполнены в виде пластиковой карточки. Минск отказывается впускать на территорию Белоруссии украинцев с биометрическими паспортами.

В Государственном пограничном комитете Белоруссии заявили, что белорусская сторона будет пропускать через границу граждан Украины только по действительным документам, к ​которым относятся заграничный паспорт и внутренний паспорт старого образца.

В 2016 году гражданам Украины начали выдавать новые биометрические паспорта в виде пластиковой карты. Карта оснащена бесконтактным электронным носителем, на котором записаны все данные о владельце документа. Паспорта старого образца являются бессрочными, поэтому граждане Украины не обязаны их менять.