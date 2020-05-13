Сенатор Лисовский: Россия напугала США и Австралию своим потенциалом в сельском хозяйстве

Если бы не было политических преференций, Россия спокойно бы вытеснила американское мясо и птицу с мирового рынка. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский.

Огромные убытки из-за России

Россия может воспользоваться «осечкой», которая была допущена Австралией в сфере поставок продуктов питания в КНР. Об этом сообщает китайское издание Sohu.

Как отмечают в Главном таможенном управлении Китая, спрос на говядину в КНР растет невероятными темпами. В 2019 году страна импортировала 1,659 млн тонн этой продукции, что на 59,7 % больше, чем в прошлом году. При этом один из лидеров, Австралия, стремительно теряет позиции на китайском рынке продуктов питания.

«Австралия является третьим по объемам импортером говядины в Китай, но по итогам прошлого года ее доля на рынке сильно сократилась», — рассказали авторы Sohu.

Четыре мясоперерабатывающих предприятия Австралии (их доля составляет 35% экспорта говядины в Китай) по техническим причинам могут приостановить поставки красного мяса в КНР. По мнению авторов Sohu, этой «осечкой» готова воспользоваться Россия, чью мясную продукцию после нескольких лет сложных переговоров допустили на китайский рынок.

«Российская говядина имеет большое преимущество перед оппонентами — она не содержит ГМО. Коровы в России откармливаются натуральными кормами, чего нельзя сказать о животных из Бразилии и США», — добавили специалисты.

«Нас боятся»

Как отметил Сергей Лисовский, китайский рынок очень конкурентный. Сенатор похвалил российских производителей, которые за последние пять лет подняли производство и начали делать качественную и достаточно конкурентную по цене говядину.

«Но опять же, нас особо не пускают на рынки. Например, мы начали поставки говядины и свинины в Венесуэлу. Тут же разразился дикий скандал: бразильские производители спровоцировали огромное количество публикаций, что якобы африканская чума пришла на территорию Южной Америки. Имеется в виду, что в России было несколько случаев африканской чумы, но не на крупных предприятиях. Тем более при нашем контроле. И представляете, Венесуэла, в которую мы вложили кучу денег, закрыла для нас рынок», — пояснил Сергей Лисовский.

Таким образом, заметил политик, Россию не пускают на рынок Южной Америки. При этом Бразилия продолжает поставлять 250 тысяч тонн говядины в РФ.

Сенатор обратил внимание, что китайский рынок перспективен. Тем более, что там большой дефицит белка животного происхождения из-за африканской чумы и прочих причин. Кроме того, российская цена привлекательнее.

«И по качеству наше мясо лучше. В Бразилии, США, Аргентине, Канаде разрешены гормоны роста, которые в России запрещены. И применение этих препаратов дает прибавку в цене от 15 до 20%. Понимаете, насколько это существенно для производителей. Они этим пользуются активно. В свое время в этих странах были пролоббированы препараты, которые можно использовать для пищевой говядины. Китайцы — люди достаточно щепетильные и наша говядина с учетом цены и того, что мы не используем препараты для прироста, более приоритетна», — добавил Сергей Лисовский.

При этом сенатор заметил, что Китай постоянно оказывает на российских производителей давление.

«Еще когда я занимался птицеводством, Китай был готов покупать нашу птицу, но США поставили тогда очень жесткие условия. Мол, мы покупаем ваши майки, а вы — нашу курицу. Поэтому китайцы покупали только американские окорочка, хотя они ни в какое сравнение по качеству с нашими не шли. И мы поставляли нашу птицу в Китай через Гонконг. Прошло уже больше десяти лет, наши птицеводы до сих пор поставляют курицу в Китай через Гонконг», — рассказал Сергей Лисовский.

Сенатор подчеркнул, что США, Австралия, Бразилия и прочие страны очень боятся российской продукции. Они поражены российским потенциалом в сельском хозяйстве.