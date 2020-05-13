Климатолог предупредил о ежегодных погодных аномалиях в России

Москва, 13 мая. Россию каждый год ожидает большое количество погодных аномалий. Об этом заявил директор климатической программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин.

По его словам, они будут проявляться не только в температурных значениях, но и в осадках и ветрах.

Кокорин отметил, что аномалии не будут экзотическими, однако их станет больше и они начнут наблюдаться чаще.

«Конечно, говоря о каком-то годе, более правильно было бы сказать, что будущие 20 лет их будет значительно больше, чем в предыдущие 20 лет. Вот это будет научно строго», — рассказал он телеканалу «360».

Специалист объяснил, что главной причиной изменений являются неестественные вариации климата, на которые накладывается антропогенное влияние, раскачивающее климатическую систему. Это приводит к тому, что с юга поступает больше жаркого воздуха, а с севера — холодного.

«Что это означает? Пришел очень теплый воздух — тут возможны и смерчи, и засухи, и всякое. Пришел холодный воздух — наоборот, у нас, как правило, дожди, наводнения и прочее», — пояснил климатолог.

По расчетам специалистов, частота и сила аномалий в последующие годы будет нарастать.

«Но нарастать будет не в 10 раз за десятилетие — ни в коем случае. Если у нас за прошлые 20 лет в два раза выросли, в будущие 20 лет в два с небольшим раза нарастет частота аномалий», — предупредил Кокорин.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что предстоящее лето в стране будет неоднородным: граждан ждет чередование потеплений и похолоданий, передает «ФедералПресс». Кроме того, согласно прогнозам, в июне на Урале и в Сибири могут участиться дожди, а в Центральном и Северо-Западном округах ожидается дефицит осадков.