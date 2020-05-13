Бредихин объяснил, как помощь России странам ЕС на фоне пандемии станет ударом по США

Помощь Москвы другим государствам во время пандемии коронавируса станет «ударом» по США, которые усиленно создают образ «плохой» России и не отказываются от санкций. Так политолог Антон Бредихин прокомментировал Федеральному агентству новостей заявление главы МИД России Сергея Лаврова о навязывании США своего миропорядка во время пандемии.

«Правила, как вы знаете, изобретаются ими самими», — подчеркнул Лавров.

Министр заметил, что нынешняя пандемия не мешает «американским коллегам и их союзникам» нагнетать конфронтацию в мире. По словам Лаврова, это прослеживается на примере тех же «голословных обвинений» против Китая и России, а также в нежелании остановить санкции на время борьбы с коронавирусом.

Главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин считает, что после обвинений Вашингтона в адрес Москвы и Пекина по созданию пандемии коронавируса, должна возрасти роль таких наднациональных организаций, как ШОС, членами которой являются Россия и Китай.

«Мы оказались на одной линии баррикад, и на нас нападают США вместе с европейцами, говоря, что мы — виновники пандемии. На этом фоне будет сближение и поиск взаимной поддержки между Россией и Китаем, поскольку мы видим, что санкции не отменяются, а нападки США ведутся, — рассказал Бредихин в комментарии ФАН. — Это значит, что страны, в отношении которых введены жесткие санкционные нормы, в новом мироустройстве после коронавируса могут выступить в качестве единого союза, который может быть как экономическим, так и политическим. В результате мы можем говорить о расширении влияния России».

При этом политолог подчеркивает, что российская помощь европейским странам в рамках борьбы с пандемией после ее окончания будет «выгодным и нужным шагом для нашей страны» в том плане, что члены ЕС могут стать участниками новых интеграционных проектов.

«Это будет вызов Вашингтону, который покажет, что не только его правила являются важными. На примере Италии все прекрасно видели помощь от России, где были задействованы наши военные. А ранее европейцы из-за американских и местных СМИ считали, что Россия окажется «плохой». Однако произошла несостыковка, которая станет негативным ударом по США в плане восприятия европейцами нужных шагов России по помощи странам ЕС и его гражданам. В данном плане Америка сама будет проигрывать», — добавил собеседник ФАН.

Ранее Госдепартамент США провел брифинг, в ходе которого Россию обвинили в якобы дезинформации по ситуации с коронавирусом с целью дестабилизации обстановки.

США находятся в числе лидеров по количеству зараженных и погибших от COVID-19. Как известно, в стране выявлено свыше 1,3 млн случаев инфицирования, жертвами заболевания стали более 82 тысяч человек.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) придала ситуации статус пандемии.

