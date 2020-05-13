Минпросвещения перенесло ЕГЭ на более поздний срок

Москва, 13 мая. Сроки проведения ЕГЭ в 2020 году будут скорректированы и перенесены на более поздний период, об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

«Сроки проведения единого государственного экзамена в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период», — говорится в сообщении пресс-службы.

В министерстве рассказали, что ЕГЭ планируется проводить только для тех, кто намерен поступать в вуз. Для остальных в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года. Число сдающих в пунктах проведения экзамена будет ограничено.

Кроме того, в ведомстве добавили, что для девятиклассников отменят обязательные экзамены по Русскому языку и Математике, а итоговые оценки выставят на основании годовых.

«Для учащихся девятых классов запланирована отмена проведения обязательных экзаменов по русскому языку и математике, итоговые оценки будут выставляться на основании годовых», — сообщили в ведомстве.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса министерство просвещения ранее рекомендовало регионам перевести школьников на дистанционное обучение. Кроме того, в ведомстве призвали с 15 до 16 мая завершить учебный год в классах с первого по восьмой.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко выразил мнение, что ЕГЭ лучше провести в августе или сентябре, если позволит эпидемиологическая обстановка. Глава Минздрава считает, что ориентироваться на июнь в данном вопросе нельзя.

Директор петербургского президентского физико-математического лицея №239 Максим Пратусевич в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» рассказал, как пандемия скажется на сдаче ЕГЭ.