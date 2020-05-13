Соведущий объяснил пропажу Норкина из эфира шоу «Место встречи»

Москва, 13 мая. Политическое ток-шоу «Место встречи» на НТВ вышло в эфир 12 мая без ведущего Андрея Норкина. Соведущий Иван Трушкин объяснил пропажу Норкина из эфира.

В начале шоу Трушкин поспешил объяснить отсутствие своего напарника. Он успокоил зрителей, что ведущий не заболел коронавирусом.

«Не пугайтесь, что вы сейчас меня видите, а не Андрея Владимировича Норкина. Он не заболел коронавирусом. Это точно», — заявил Трушкин.

Однако Трушкин не стал называть причину, по которой отсутствует его коллега. Он подчеркнул, что причина уважительная.

«Но я надеюсь, что завтра уже Андрей Владимирович вернется в эфир. Это сразу, чтобы никаких инсинуаций не было», — добавил ведущий.

В комментарии к видео самым частым вопросом был «Где Норкин?». Однако некоторые пользователи призвали дать ведущему отдохнуть.

В последний раз Норкин пропустил съемки шоу в прошлом году. Ведущий заболел и был вынужден пропустить несколько дней. Тогда Норкин подтвердил, что его «сломали» гости передачи. Ведущий пояснил, что ему понадобился больничный из-за того, что «на накопившуюся физическую гадость легла эмоциональная усталость».