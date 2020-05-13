Следственный комитет не стал смягчать обвинение сестрам Хачатурян

Москва, 13 мая. Следственный комитет не стал переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону. Таким образом, девушкам по-прежнему инкриминируют убийство по предварительному сговору. Об этом сообщил адвокат одной из них Алексей Липцер.

По мнению юриста, отказавшись переквалифицировать дело, СК проигнорировал доводы Генеральной прокуратуры. Теперь сторона защиты будет знакомиться с материалами дополнительного расследования, до конца мая следователи направят их в Генпрокуратуру, где должно будет утверждено обвинительное заключение.

Напомним, сестрам Хачатурян предъявили обвинение по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору», но в Генпрокуратуре приняли решение отправить дело на доследование.

Адвокаты девушек указывали на то, что Михаил Хачатурян на протяжении нескольких лет систематически избивал дочерей и «применял к ним сексуальное насилие». Сестры жили «в условиях многолетней психотравмирующей ситуации».

Следователи признали факт насилия отца над дочерьми, но квалифицировали их действия по самой тяжелой статье УК РФ.

На время следствия сестры сначала были помещены в СИЗО, но потом меру пресечения изменили на «запрет совершения определенных действий», позже с девушек сняли электронные браслеты.

Напомним, труп 57-летнего Михаила Хачатуряна было обнаружено 27 июля 2018 года в подъезде одного из домов на Алтуфьевском шоссе в Москве. На теле мужчины были колото-резаные раны. Следствие полагает, что убийство совершили дочери Хачатуряна — 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их несовершеннолетняя сестра Мария.