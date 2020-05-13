В Крыму возобновили расследование дел о зверствах нацистов в годы Великой Отечественной

Симферополь, 13 мая. Верховный суд Крыма разрешил возобновить уголовное дело о массовом уничтожении нацистами советских граждан на полуострове в годы Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Крыма. Он отменил постановление старшего следователя управления КГБ при Совете министров УССР по Крымской области. Как пишет РИА Новости, дело о зверствах нацистов было возбуждено в 1969 году. После опроса около 200 свидетелей и обвиняемых стало известно, что в 1942–1944 годах в крупнейшем концлагере, созданном нацистами на полуострове, было уничтожено около 15 тысяч человек. Специалисты провели около 100 осмотров и опознаний.

Документы, рассекреченные крымским управлением ФСБ, говорят о том, что лагерь смерти располагался на территории совхоза «Красный» под Симферополем, там содержали коммунистов, партизан, подпольщиков и членов их семей.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства воспитанников Ейского детского дома, которое произошло в октябре 1942 года. Дело возбуждено по статье «Геноцид».

Согласно архивным данным, в 1942-1943 году Третий Рейх направил на территорию Краснодарского края зондеркоманду СС-10 «а» во главе с Куртом Кристманом с целью проведения карательных операций. При себе у нацистов были мобильные газовые камеры для осуществления казней на месте.

9 и 10 октября 1942 года оккупанты совершили массовое убийство воспитанников детдома Ейска. В газовых камерах были убиты как минимум 214 ребенка, чьи тела позже обнаружила Красная армия при освобождении Кубани. Помимо непосредственных исполнителей к преступлению имеют отношение начальник гестапо в Ейске обер-лейтенант Бедедекер, комендант Ейска Кандлер и врач гестапо Штраух.