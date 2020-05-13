Дробыш отреагировал на иск из-за «украденной» песни Самбурской

Известный российский композитор и продюсер Виктор Дробыш заявил, что подавшая на него в суд поэтесса Анастасия Рыбачук сделала это ради пиара во время эпидемии коронавирусной инфекции, и лично он ни у кого никакие стихи не крал.

Заслуженный артист РФ прокомментировал Федеральному агентству новостей сообщение о том, что он якобы украл стихотворение у Анастасии Рыбачук, на которое потом была написана песня, исполненная Настасьей Самбурской.

«Если я что-то у нее [Рыбачук] украл, то должен буду ответить по закону, — сказал Дробыш. — Но, как думаете, я мог вообще украсть у нее стихотворение? Мне это надо?.. Это такие мошенники».

По словам собеседника ФАН, как-то к нему пришел один композитор и принес песню. Также Дробыш попросил композитора немного доработать музыку.

«Я говорю ему: «Ну, стихи неплохие», — отметил Дробыш. — Знаете, как я всегда делаю. Говорю: «Слушайте, вы только пойдите вон туда, к моему юристу, оформите правильно [договор], подпишите бумаги, и все».

Этот композитор договор в итоге подписал и сказал, что поэтесса придет позже, пояснил собеседник ФАН. Но Рыбачук так и не пришла, и дождалась, когда выйдет песня на ее стихи.

«Ну, ведь ее фамилия стоит, и какие-то авторские [выплаты] будут ей перечисляться, — подчеркнул Дробыш. — Это, видать, в момент коронавируса кто-то решил попиариться. Такое, знаете ли, непонятное детское мошенничество».

Виктор Дробыш признался ФАН, что нанимать юриста он даже не собирается, потому что не чувствует за собой никакой вины.

«Мне наплевать на это, я ничего не делал, — заявил заслуженный артист РФ. — Меня она [в суд] не вызовет. И я даже не пойду туда. Чтобы вызвать меня в суд, я должен иметь к этому отношение. Это все чисто для пиара, для прессы...»

Ранее стало известно, что Анастасия Рыбачук подала в суд на Виктора Дробыша и Настасью Самбурскую за то, что первый якобы украл у нее стихотворение («Мечта»), а вторая — исполнила написанную на него песню («Старая»). Иск о нарушении авторских прав оценивается в полтора миллиона рублей.

В начале режима самоизоляции Виктор Дробыш посоветовал россиянам заниматься спортом и детьми.