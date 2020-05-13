Асад защищает сирийцев, возвращая их на родину во время пандемии коронавируса

Возвращение сограждан, карантинные меры и контроль за заболеваемостью в стране — как сирийское правительство во главе с Башаром Асадом борется с пандемией коронавируса, Федеральному агентству новостей (ФАН) прокомментировал эксперт Владимир Фитин.

Возвращение на родину

Самолет сирийской авиакомпании Syrian Airlines приземлился сегодня в международном аэропорту Дамаска, доставив на родину 250 сирийцев из Объединенных Арабских Эмиратов.

Сообщается, что специальный рейс для вывоза соотечественников был осуществлен в рамках правительственной программы по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019 и защите граждан.

Согласно заявлению директора департамента здравоохранения Дамаска Хазара Раифа, все прибывшие на родину сирийцы были доставлены сначала в гостиницу аэропорта, а уже после — в специализированные карантинные центры, где они пройдут медицинское обследование.

Обратим внимание, что это далеко не первый рейс с начала мая по вывозу сирийцев из разных государств для их защиты. Ранее сегодня в Латакию из ОАЭ прибыл спецрейс с 260 сирийцами на борту. Заметим, что работа в этом направлении была запущена в ходе реализации плана президента Башара Асада и правительства по защите граждан во время пандемии.

Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин в беседе с Федеральным агентством новостей прокомментировал действия сирийского правительства для защиты сограждан.

Важность спасения соотечественников

Как замечает собеседник ФАН, именно в такое время очень важно заниматься возвращением соотечественников на родину. И мы видим, что все государства в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекцией занимались возвращением всех своих граждан, застрявших в других странах.

«Сирийское правительство во главе с Башаром Асадом в этом случае руководствуется успешным международным опытом. Необходимо понимать, что жители любой страны, находясь на территории другого государства, в условиях пандемии оказываются в сложном положении. У них кончаются собственные средства, почти отсутствует возможность воспользоваться медицинскими услугами. Поэтому тем сирийцам, кто желает возвращения на родину, им естественно лучше вернуться: жить у себя дома и пользоваться здравоохранением. Но заметим, что массового процесса не происходит, поскольку некоторые страны, например, государства Евросоюза и Турция, препятствуют этому», — говорит эксперт.

Победа над коронавирусом

Согласно последним данным, в Сирии зафиксировано всего 47 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Как отмечает Владимир Фитин, взрывной заболеваемости в Сирии нет, можно считать, что правительство приняло достаточные меры для сдерживания коронавирусной инфекции.

«Однако тут необходимо отметить, что достоверную картину мы знаем лишь о территориях, которые подконтрольны официальному Дамаску – где есть возможность тестирования и оказания медицинской помощи», — считает собеседник ФАН.

По мнению эксперта Российского института стратегических исследований, в рамках отхода от карантинных ограничений, меры сирийского правительства должны быть схожими с тем, что мы наблюдали в других странах, где снижается число заболеваний: Китае, России и ряде европейских стран.