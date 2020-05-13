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Асад защищает сирийцев, возвращая их на родину во время пандемии коронавируса

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Асад защищает сирийцев, возвращая их на родину во время пандемии коронавируса

Возвращение сограждан, карантинные меры и контроль за заболеваемостью в стране — как сирийское правительство во главе с Башаром Асадом борется с пандемией коронавируса, Федеральному агентству новостей (ФАН) прокомментировал эксперт Владимир Фитин.

Возвращение на родину

Самолет сирийской авиакомпании Syrian Airlines приземлился сегодня в международном аэропорту Дамаска, доставив на родину 250 сирийцев из Объединенных Арабских Эмиратов.

Асад защищает сирийцев, возвращая их на родину во время пандемии коронавируса

Сообщается, что специальный рейс для вывоза соотечественников был осуществлен в рамках правительственной программы по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019 и защите граждан.

Согласно заявлению директора департамента здравоохранения Дамаска Хазара Раифа, все прибывшие на родину сирийцы были доставлены сначала в гостиницу аэропорта, а уже после — в специализированные карантинные центры, где они пройдут медицинское обследование.

Обратим внимание, что это далеко не первый рейс с начала мая по вывозу сирийцев из разных государств для их защиты. Ранее сегодня в Латакию из ОАЭ прибыл спецрейс с 260 сирийцами на борту. Заметим, что работа в этом направлении была запущена в ходе реализации плана президента Башара Асада и правительства по защите граждан во время пандемии.

Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин в беседе с Федеральным агентством новостей прокомментировал действия сирийского правительства для защиты сограждан.

Важность спасения соотечественников

Асад защищает сирийцев, возвращая их на родину во время пандемии коронавируса

Как замечает собеседник ФАН, именно в такое время очень важно заниматься возвращением соотечественников на родину. И мы видим, что все государства в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекцией занимались возвращением всех своих граждан, застрявших в других странах.

«Сирийское правительство во главе с Башаром Асадом в этом случае руководствуется успешным международным опытом. Необходимо понимать, что жители любой страны, находясь на территории другого государства, в условиях пандемии оказываются в сложном положении. У них кончаются собственные средства, почти отсутствует возможность воспользоваться медицинскими услугами.

Поэтому тем сирийцам, кто желает возвращения на родину, им естественно лучше вернуться: жить у себя дома и пользоваться здравоохранением. Но заметим, что массового процесса не происходит, поскольку некоторые страны, например, государства Евросоюза и Турция, препятствуют этому», — говорит эксперт.

Победа над коронавирусом

Асад защищает сирийцев, возвращая их на родину во время пандемии коронавируса

Согласно последним данным, в Сирии зафиксировано всего 47 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Как отмечает Владимир Фитин, взрывной заболеваемости в Сирии нет, можно считать, что правительство приняло достаточные меры для сдерживания коронавирусной инфекции.

«Однако тут необходимо отметить, что достоверную картину мы знаем лишь о территориях, которые подконтрольны официальному Дамаску – где есть возможность тестирования и оказания медицинской помощи», — считает собеседник ФАН.

Асад защищает сирийцев, возвращая их на родину во время пандемии коронавируса

По мнению эксперта Российского института стратегических исследований, в рамках отхода от карантинных ограничений, меры сирийского правительства должны быть схожими с тем, что мы наблюдали в других странах, где снижается число заболеваний: Китае, России и ряде европейских стран.

«Необходимо поэтапное, постепенное, возвращение к нормальной жизни. Однако прогнозировать тут сроки не совсем корректно, поскольку в арабской стране существует ряд других важных факторов.

Речь идет о не подчиняющихся Дамаску анклавов с боевиками, где не ведется борьба с вирусом и может быть переток заболевших оттуда, если не будет должного контроля, — заключил Владимир Фитин.

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