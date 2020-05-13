Леонков рассказал, какое российское вооружение заинтересует Иран после снятия эмбарго

Военный аналитик Алексей Леонков допустил, что после снятия оружейного эмбарго, Иран может начать закупку у России авиационных комплексов и средств противовоздушной обороны.

Ранее директор второго департамента МИД РФ Замир Кабулов рассказал, что Москва допускает начало переговоров о поставках российских вооружений в Иран после снятия эмбарго СБ ООН с Тегерана осенью 2020 года.

«Да, потому что заканчивается срок действия соответствующей резолюции СБ ООН и Россия аккуратно ее соблюдала», — сообщил дипломат, отвечая на вопрос РИА Новости, может ли Россия начать поставки вооружений в Иран после снятия эмбарго.

Пока таких переговоров не ведется, однако в будущем они станут возможными, так как устранится международно-правовое препятствие, которое существует до октября.

«После его устранения — Иран суверенная страна, не меньше, чем Россия, и это ее право обращаться к нам», — сказал Кабулов.

По словам военного аналитика Алексея Леонкова, Россия вполне может рассчитывать на продолжение военно-технического сотрудничества с Ираном, которое имеет между нашими странами очень давнюю историю. В основном оно заключалось в поставках комплексов противовоздушной обороны.

«Это были «Торы» первой модификации, потом комплексы С-300, которые позволили Ирану максимально обезопасить свое воздушное пространство. Как мы знаем, сейчас вокруг Ирана достаточно напряженная обстановка: Америка укрепляет свои военные базы на территории Ирака и других сопредельных территориях, при этом не забывая обвинять Иран во всех тяжких. В свое время были инциденты на море, после чего Дональд Трамп сказал, что любые агрессивные действия иранских ВМС будут пресекаться ответным огнем и понятное дело, что обстановку мирной не назовешь», — заявил эксперт в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

А прямое столкновение с вооруженными силами Ирана, которое давно пророчат США, вряд ли может произойти по инициативе исламской республики. Отметим, не так давно Тегеран устроил ракетную атаку американской военной базы в Эрбиле. Это было ответом на убийство американцами командующего силами иранского спецназа «Аль-Кудс» Касема Сулеймани. Конфронтация может нарастать, поэтому Ирану необходимы современные комплексы вооружений.

«И я думаю, что прежде всего это будут авиационные комплексы и комплексы противовоздушной обороны, ведь, как известно, США все свои боевые операции начинают с огневого подавления и применения средств воздушного нападения, крылатых ракет морского и авиационного базирования. Понятное дело, не имея хорошей обороны, жить в таких условиях нельзя», — продолжает собеседник ФАН.

Платежеспособен ли Иран?

Так как история санкционного давления США на Иран продолжается много лет, а мы напомним, что дискриминационные ограничения накладывались на исламскую республику с 50-х годов, Тегеран серьезно ограничен в экономической свободе. Тем не менее страна имеет различные финансовые и другие ресурсные возможности, позволяющие ей закупать российское вооружение.

«Иран участвует в большом экономическом проекте «Один пояс — один путь». Это новый великий шелковый путь. Транспортные коммуникации должны проходить через территорию Ирана, который, в свою очередь, намерен построить железные дороги из Азербайджана и проложить различные транспортные коридоры. К тому же есть такое понятие как товарный кредит, когда Иран может расплачиваться не валютой, а, например, чем-то другим, какими-то товарами. То есть, в принципе, схем оплаты много. К тому же главный инструмент санкций — это Бреттон-Вудские соглашения, когда весь товарообмен между государствами идет через доллар как мировую валюту. Это главный рычаг, которым США все время пользуются, накладывая санкции на другие страны. То есть запрещают им внешнеторговые операции. Но уже есть множество примеров, с теми же Турцией, Индией, Китаем, когда оплата поставок вооружений шла в национальной валюте. То есть китайцы расплачивались юанем, турки — лирами и т. д. Этот механизм уже существует и чем больше, чем сильнее будут санкции со стороны США, тем быстрее доллар может оказаться никому не нужен», — заключил Алексей Леонков.

Напомним, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков ранее сообщал, что действующий особый режим поставок вооружений и военной техники в Иран должен истечь в октябре 2020 года. Отклонений от этого решения быть не может. В то же время государственный секретарь США Майк Помпео отмечал, что Вашингтон сделает все возможное для продления оружейного эмбарго в отношении Ирана. В Белом доме заявили, что не допустят, чтобы Тегеран закупил вооружение у России или Китая.