Лобода в нижнем белье продемонстрировала пользу самоизоляции

Москва, 13 мая. Популярная певица Светлана Лобода продемонстрировала поклонникам пользу самоизоляции. Звезда выложила пикантную фотографию из ванной комнаты, показав фанатам идеальное тело, которому не навредили ограничения.

Лобода доказала, что стала одной из тех, кому удалось сохранить фигуру в непростых условиях пандемии: она сфотографировалась в комплекте нижнего белья модного бренда, позволяющем рассмотреть ее тело.

Спустя несколько месяцев самоизоляции у певицы по-прежнему тонкая талия и накаченный пресс.

«Мне кажется, самоизоляция идет на пользу, как думаете? Photo by my lovely Eva (Фото от моей любимой [дочери] Евы. — Прим. ФАН)», — написала она под постом в Instagram.

Подписчики засыпали звезду комплиментами. Они восхитились ее стройными формами, сохранившимися в условиях малоподвижного образа жизни.

«Красота! Что уж тут скрывать . А мне очень интересно, что Светлана вообще кушает», — написала olyaorlova1005. «Прелестна!» — прокомментировала bledans. «Как ни крути, вам все на пользу, Светлана Сергеевна», — заметила hernish_ss. «Всем бы такую пользу на самоизоляции, может, поделитесь своими секретами, какие там лапки варить нужно?» — поинтересовался пользователь catmhk. «Да, положительный эффект налицо», — подчеркнул psydmitriy. «На фото все прекрасно!» — восхитилась siamochka___. «Вы нереальная», — констатировала _marinohka1. «Нельзя это все изолировать», — отметил yuriidocenko73.

Многие фанаты также отметили профессионализм юной дочери артистки Евы, которая сделала серию хороших снимков, и изъявили желание оказаться в ее объективе, чтобы получить такие же удачные кадры.