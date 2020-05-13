Биолог объяснил необходимость масочного режима приближением пика заболеваемости COVID-19

Москва, 13 мая. Введение масочного режима оправдано и необходимо, поскольку Россия пока не достигла пика заболеваемости коронавирусом, но находится «около него», заявил завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов.

«Раз у нас средняя добавка в день не уменьшается, это означает, что мы еще пика эпидемии не достигли, мы вернее всего где-то около него», — отметил Нетесов.

Эксперт констатировал, что эпидемия в стране пока развивается, назвать сроки ее окончания пока невозможно. Нетесов отметил, что инфицированный COVID-19 человек начинает выделять вирус за два дня до появления признаков и остается заразным еще несколько дней после выздоровления.

«Наряду с тем, что сейчас разрешена работа ряду предприятий, ужесточается масочный режим, и это делается абсолютно правильно, потому что сегодня основная масса передач вируса идет от бессимптомников к чувствительным людям. Именно эту передачу надо предотвратить и именно поэтому нужно носить маски, строго соблюдать этот режим», — объяснил биолог.

Ранее депутат Госдумы, известный врач-психиатр Борис Менделевич назвал самый эффективный способ профилактики коронавируса. По его словам, ношение маски является одним из самых эффективных способов обезопасить себя от заражения инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусом.