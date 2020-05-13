Укрепление интернет-экономики и Рунета компенсирует России потери от коронавируса

Москва, 13 мая. Развитие Рунета и интернет-экономики поддержит Россию при выходе из кризиса, который был вызван пандемией коронавируса нового типа. Такое мнение выразил экономист и политолог Александр Дудчак.

Российская интернет-экономика показала значительный рост в прошлом году: Рунет принес почти 6,5 триллиона рублей, что составляет более 5% ВВП России. РАЭК предполагает, что в нынешнем году рост составит 6-10%, несмотря на сложности, связанные с распространением инфекции.

На фоне пандемии многие предприятия вынуждены были приостановить производство, что может сказаться на экономических показателях, считает Дудчак. При этом появилась и другая тенденция, связанная с развитием деятельности малого и среднего бизнеса в виртуальном пространстве.

«Именно это окажет влияние на развитие интернет-отраслей и Рунета в целом», — цитирует эксперта «Экономика Сегодня».

Дудчак уверен, что укрепление российской интернет-экономики сможет частично компенсировать потери от пандемии коронавируса. Она получит дополнительный стимул для развития, добавил специалист, поскольку многие предприятия после отмены ограничительных мер и дальше станут использовать свои наработки в интернет-сфере.

Импульс для развития получил и Рунет, считает экономист. По прогнозам специалистов, в 2020 году аудитория должна превысить отметку в 100 миллионов пользователей. Дудчак выразил уверенность в том, что россияне и после отмены режима самоизоляции не потеряют интерес к онлайн-сервисам. Кризис, по его мнению, определил перспективы развития российского сегмента Сети.

Дудчак при этом призвал не возлагать большие надежды на интернет-пространство. Он подчеркнул, что цифровизация должна проходить грамотно, многие направления могут существовать и в привычной форме. К примеру, образование.

Специалист напомнил, что ключевую роль в вопросе состояния виртуального пространства оказывает реальный мир. Он выразил надежду, что пандемия и вызванный ею кризис не затянутся. Тогда Рунет будет стабильно развиваться, а заинтересованность в новых услугах и сервисах не ослабнет.

Ранее глава комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич выразил мнение, что пандемия поможет Рунету стать независимым от Запада. В комментарии Федеральному агентству новостей он призвал страну сделать упор на развитие собственной «IT-экосистемы».