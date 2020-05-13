В ЮАР строили забор от коронавируса, строительные материалы украли

Власти ЮАР продолжают бороться с пандемией COVID-19 нестандартными методами. Для того, чтобы оградить страну от внешних контактов, министерство общественных работ и инфраструктуры ЮАР соорудило 40-километровый участок ограждения на границе с Зимбабве.

16 марта министерство общественных работ и инфраструктуры приступило к работе над проектом. Департамент заявил, что при составлении сметы выяснилось, что общая стоимость проекта составит 34 млн рандов (1 850 000 долларов США).

Несмотря на дороговизну проекта, департамент все-таки закупил часть строительных материалов и отправил их на строительную площадку. Затем часть материалов были украдены, но найти преступников не удалось. После этого инцидента министерство попросило национальные силы обороны ЮАР патрулировать этот район, а также усилить пограничный контроль.

Невзирая на все преграды судьбы, строительство забора все-таки было завершено 20 апреля. По словам представителя департамента общественных работ и инфраструктуры ЮАР, качество материалов, из которого сделано ограждение, а также качество постройки, оставляют желать лучшего и требуют доработки.