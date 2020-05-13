Володин рассказал о состоянии пяти заболевших COVID-19 депутатов Госдумы

Москва, 13 мая. Пять депутатов Госдумы заболели коронавирусной инфекцией, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты российского парламента.

По его словам, двое из заразившихся госпитализированы, один парламентарий уже выписался из больницы, и еще два человека лечатся дома.

«Еще раз хочу напомнить — соблюдались все меры предосторожности, делали все для того, чтобы не заболеть и не заразить рядом находящихся», — подчеркнул Володин.

Он призвал коллег обязательно соблюдать дистанцию друг от друга и все другие меры предосторожности для того, чтобы не допустить распространения коронавируса в Госдуме.

Ранее СМИ сообщили, что COVID-19 был выявлен у двух депутатов от КПРФ Леонида Калашникова и Дмитрия Новикова, а также у депутата «Единой России» Светланы Максимовой. Новиков и Максимова находятся под присмотром врачей, а Калашникова выписали, но ему нужно будет соблюдать двухнедельный карантин дома.

Накануне Володин принял решение, что все депутаты будут работать в масках и в перчатках. Отметим, что так называемый «масочный режим» стал обязательным в ряде регионов РФ, начиная с 12 мая. Нарушителям, появляющимся в общественных местах или транспорте без маски может грозить штраф.

Случаи заболевания коронавирусом были выявлены не только в Госдуме, но и в правительстве РФ. 30 апреля заболел премьер-министр Михаил Мишустин, 1 мая COVID-19 выявили у главы Минстроя, затем у министра культуры Ольги Любимовой. 12 мая стало известно о госпитализации пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Вместе с ним заболела и его жена, олимпийская чемпионка Татьяна Навка.