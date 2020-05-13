Лавров рассказал, как США используют пандемию, чтобы навязать свое видение миропорядка

Москва, 13 мая. Соединенные Штаты Америки вместе с союзниками не оставляют попыток использовать ситуацию с пандемией коронавируса для продвижения своего видения миропорядка, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, Вашингтон нагнетает конфронтацию.

«Приходится констатировать, что даже в условиях пандемии наши американские коллеги и их союзники не прекращают попыток нагнетать конфронтацию», — подчеркнул дипломат.

Как пишет ТАСС, он уточнил, что США стремятся использовать ситуации с коронавирусом , чтобы навязать свою точку зрения, свое видение будущего порядка.

«Который они называют порядком, основанном на правилах. Правила, как вы знаете, изобретаются ими самими», — подчеркнул Лавров.

Напомним, спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что коронавирус оказался «величайшей катастрофой в истории страны». Она уточнила, что более 80 тысяч американцев умерли, около 1,4 миллиона заразились.

Кроме того, 33 миллиона граждан подали на пособие по безработице. Пелоси раскритиковала демократов за пакет помощи на три триллиона долларов, который в основном построен на четырех предыдущих законопроектах о поддержке экономики.

Она подчеркнула, что республиканцы скептически отнеслись к необходимости тратить большие средства на поддержку экономики в Соединенных Штатах Америки. Ранее на эти цели было выделено три триллиона долларов, Федеральная резервная система продолжает кредитовать бизнес. Пелоси назвала коронавирус величайшей катастрофой в истории США.