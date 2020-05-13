Ани Лорак в новой фотосессии сравнили с куклой

Москва, 13 мая. Известная певица Ани Лорак поделилась с подписчиками в Instagram кадрами с новой фотосессии. Фанаты звезды сравнили Лорак с куклой.

На снимках Лорак предстала в шикарных платьях с глубоким декольте. Откровенный образ удачно подчеркнул пышные формы певицы, а массивные украшения сделали акцент на груди знаменитости.

Новые снимки привели фанатов в восторг. Подписчики сравнили Лорак с куклой.

«Вау! Какая вы красивая! Настоящая дива!» — написал coquetttee.

«Богиня», — восхитился llifeeeisgodd.

«Просто кукла», — добавил safin_viktor.

Ранее Ани Лорак выложила в Instagram несколько снимков, где она блистает в весьма соблазнительном наряде. Девушка примерила белое платье с огромными рукавами, белые латексные ботфорты и белую шляпу. В комментариях не оказалось ни одного негативного отзыва. Таким образом Лорак полностью реабилитировалась перед фанатами за «ботоксные губы».

Прежде девушка выложила необычный снимок, на котором она предстала в обычной домашней футболке, без прически и практически без макияжа. Большинству подписчиков понравился этот образ, который ничуть не портил природную красоту Лорак, однако некоторые с неудовольствием отметили неестественность ее улыбки, которую фанаты объяснили злоупотреблением ботокса.