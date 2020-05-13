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Шерин ответил Киеву на обвинение российских спецслужб в создании паники на Украине

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Шерин ответил на обвинение российских спецслужб в создании паники на Украине
Россия заинтересована в стабильности и порядке на территории Украины. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал депутат Госдумы Александр Шерин.

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила российские спецслужбы в нагнетании паники в стране. При этом ведомство указало на роль в этом «пророссийских агитаторов», которыми на самом деле являются обычные граждане Украины. Сотрудники СБУ в поздравлениях украинцев друг друга с Днем Победы увидели попытку «манипулирования сознанием» всего населения в целях продвижения концепции «русского мира».

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин отметил, что Россия не заинтересована в создании хаоса на Украине, так как страны на протяжении долгого времени связывают тесные экономические и культурные связи.   

«Мы говорим на одном языке, у нас один менталитет, а также наши народы прожили в одном государстве очень много лет. Нам нужна там стабильность, порядок и спокойствие. При этом украинская молодежь и все остальное население страны должно быть пророссийским, — сказал Шерин в интервью ФАН. — Нужно прилагать максимум усилий, чтобы они были к нам положительно настроены. Должны быть целые культурные центры, чтобы издавалось больше литературы на русском языке, а также нельзя забывать про поддержку русскоязычного населения на территории Украины». 

Шерин объяснил, как власти Украины спекулируют на Дне Победы в угоду США

Парламентарий при этом подчеркнул, что панику на Украине могут «сеять только враги России», потому что от этого страдают все находящиеся рядом государства.

«Однако если все обвинения в адрес российских спецслужб имеют хоть какое-то обоснование, то я горжусь ими, они правильно делают. А власти Украины спекулируют на Дне Победы, чтобы угодить каким-то западным партнерам, которые, по сути дела, являются колонизаторами Украины. Конечно, вода льется на американскую мельницу, когда высказываются подобные заявления», — добавил депутат.

Ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин выразил мнение, что Россия не имеет права отмечать День Победы. Он подчеркнул, что российские власти якобы используют этот праздник «для того, чтобы мобилизовать и раскручивать на новые войны». В связи с этим он посоветовал украинцам быть более внимательными и не поддаваться на «исторические провокации» Москвы.

Отвечая на заявление Павла Климкина, телеведущий Владимир Соловьев заметил, что к нему нельзя относиться серьезно, поскольку дипломат не понимает значения слов, которые употребляет. Журналист напомнил, что именно Климкин доказывал в Совбезе ООН, что «злые агенты Кремля» якобы убили журналиста Аркадия Бабченко, смерть которого на самом деле была инсценировкой.

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