

Россия заинтересована в стабильности и порядке на территории Украины. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал депутат Госдумы Александр Шерин.

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила российские спецслужбы в нагнетании паники в стране. При этом ведомство указало на роль в этом «пророссийских агитаторов», которыми на самом деле являются обычные граждане Украины. Сотрудники СБУ в поздравлениях украинцев друг друга с Днем Победы увидели попытку «манипулирования сознанием» всего населения в целях продвижения концепции «русского мира».

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин отметил, что Россия не заинтересована в создании хаоса на Украине, так как страны на протяжении долгого времени связывают тесные экономические и культурные связи.

«Мы говорим на одном языке, у нас один менталитет, а также наши народы прожили в одном государстве очень много лет. Нам нужна там стабильность, порядок и спокойствие. При этом украинская молодежь и все остальное население страны должно быть пророссийским, — сказал Шерин в интервью ФАН. — Нужно прилагать максимум усилий, чтобы они были к нам положительно настроены. Должны быть целые культурные центры, чтобы издавалось больше литературы на русском языке, а также нельзя забывать про поддержку русскоязычного населения на территории Украины».

Парламентарий при этом подчеркнул, что панику на Украине могут «сеять только враги России», потому что от этого страдают все находящиеся рядом государства.

«Однако если все обвинения в адрес российских спецслужб имеют хоть какое-то обоснование, то я горжусь ими, они правильно делают. А власти Украины спекулируют на Дне Победы, чтобы угодить каким-то западным партнерам, которые, по сути дела, являются колонизаторами Украины. Конечно, вода льется на американскую мельницу, когда высказываются подобные заявления», — добавил депутат.

Ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин выразил мнение, что Россия не имеет права отмечать День Победы. Он подчеркнул, что российские власти якобы используют этот праздник «для того, чтобы мобилизовать и раскручивать на новые войны». В связи с этим он посоветовал украинцам быть более внимательными и не поддаваться на «исторические провокации» Москвы.

Отвечая на заявление Павла Климкина, телеведущий Владимир Соловьев заметил, что к нему нельзя относиться серьезно, поскольку дипломат не понимает значения слов, которые употребляет. Журналист напомнил, что именно Климкин доказывал в Совбезе ООН, что «злые агенты Кремля» якобы убили журналиста Аркадия Бабченко, смерть которого на самом деле была инсценировкой.