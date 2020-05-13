В среду, 13 мая, в 14.00 Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «Где отдыхать этим летом?».

Перед россиянами отчетливо вырисовывается перспектива провести летний отпуск у себя дома, поскольку с большой вероятностью границы других государств будут закрыты еще долго. Россия должна уделить особое внимание формированию внутреннего туризма, открывать новые направления. Такое мнение выразил президент страны Владимир Путин.

Однако курортный сезон, возможно, откладывается и в Крыму, и в Краснодарском крае.

Куда можно уехать в отпуск в 2020 году?

Будут ли работать детские оздоровительные лагеря?

Есть ли шанс отдохнуть за границей?

Что делать с уже купленными путевками?

На эти и многие другие вопросы в рамках нашего онлайн-эфира ответят:

— Сергей Петров, первый заместитель главы города-курорта Анапа;

— Юлия Рыбакова, директор департамента туризма Ярославской области;

— Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России;

— Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии;

— Аббас Джума, специальный корреспондент ФАН;

— Наталия Стамбульникова, председатель крымской общественной организации «Ассоциация малых отелей Крыма»;

— Вячеслав Фетисов, первый заместитель председателя комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи;

— Михаил Баркан, директор турагентства «ПВМ-тур».

Спикером в студии выступит Тамара Буйлова — вице-президент по связям с общественностью «Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга».

Зрители трансляции будут иметь возможность позвонить в эфир и задать свой вопрос.

Телефон прямого эфира +79944249587.

Вы можете задать свой вопрос в комментариях к этому анонсу на сайте ФАН.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн трансляции — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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