День Черноморского флота РФ: история и сегодняшний день, традиции, поздравления в стихах

День Черноморского флота ВМФ России отмечается ежегодно 13 мая. Памятная дата появилась в календаре в 1996 году, но праздник имеет исторические корни.

История праздника

Военно-морской флот Российской империи на Черном море был основан 237 лет назад по указу императрицы Екатерины II. Памятная дата приурочена к событию, которое произошло 2 мая (13 мая по современному летоисчислению) 1783 года, когда одиннадцать судов Азовской флотилии под командованием вице-адмирала Федота Клокачева вошли в Ахтиарскую (ныне Севастопольскую) бухту. На следующий день там был заложен Севастополь, город русских моряков. Эти славные события стали отмечаться как день рождения Черноморского флота ВМФ РФ.

Вице-адмирал Федот Клокачев стал первым командующим Черноморским флотом России и первым кавалером ордена Святого Георгия среди русских моряков. Он участвовал в Семилетней и Русско-турецкой войне 1768—1774 годов. Основатель Севастополя скончался в Херсоне в 1783 году во время эпидемии чумы.

День ЧФ ВМФ России

Сегодня Черноморский флот ВМФ России — оплот нашей страны в этом неспокойном регионе. Моряки-черноморцы готовы в любой момент противостоять недружественным действиям кораблей стран НАТО, когда Западу в очередной раз хочется поиграть мускулами у российских границ.

Неспокойной обстановке в Черноморском регионе способствует и политика Украины, которая, вопреки международному праву и уставу ООН, продолжает претендовать на российский Крымский полуостров. Напомним, Крым и Севастополь воссоединились с Россией в 2014 году по итогам референдума. Сейчас Севастополь, наравне с Москвой и Петербургом, является городом федерального значения в составе РФ.

Сегодня боевое дежурство на Черноморском флоте России несут десятки современных кораблей — ракетоносцев, крейсеров, подводных лодок, судов технического обеспечения. В составе ЧФ ВМФ России есть также авиация и береговые части. Черноморский флот выполняет задачи по защите наших южных рубежей, борется с терроризмом, его корабли участвуют в дальних походах в различных районах Мирового океана.

Традиции празднования

Основные торжества в День ЧФ ВМФ проходят в Севастополе и Новороссийске. В этом году часть мероприятий отменена, празднование проходит в сокращенном формате из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

На главной базе Черноморского флота в Севастополе состоялись торжественные построения личного состава, на всех кораблях подняты флаги расцвечивания. Прошло возложение венков и цветов к памятникам Екатерине II, русским флотоводцам и морякам-черноморцам, проходит чествование ветеранов. В соборах и храмах в течение всего дня служат торжественные молебны.

Поздравления

Поздравить моряков-черноморцев можно при помощи SMS-сообщений, предлагаем несколько вариантов таких стихотворных поздравлений.

***

Черноморцев поздравляем,

Службы легкой вам желаем!

Будьте бравыми, вы, хлопцы,

Дорогие черноморцы!

***

Пусть становится сильнее,

Процветает и растет

Мощный, лучший, наш любимый

Славный Черноморский флот.

От души вас поздравляем,

Счастья и здоровья вам,

Морякам любимым нашим,

Доблестным морским волкам!

Паруса пусть наполняет

Ветер славы и удачи,

Корабли идут к победам,

Только так, никак иначе!

***

Корабли идут, пехота —

Это Черноморский флот,

Защитит страну всегда он

И врагов всех разобьет!

Мы сегодня поздравляем

Черноморцев-моряков,

Кто в российском флоте служит —

Тот на подвиги готов!

Вам желаем только счастья

И, конечно же, побед,

Верим, любим, уважаем,

Знаем, что сильней вас нет!