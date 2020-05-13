Правительство России расширило перечень отраслей, пострадавших от коронавируса

Москва, 13 мая. Правительство обновило список отраслей экономики, наиболее пострадавших из-за распространения коронавирусной инфекции. Согласно данным в постановлении, в перечень добавили торговлю через автоматы и производство изделий народных художественных промыслов.

В начале апреля кабинет министров утвердил список сфер экономики, которые сильнее остальных ощутили на себе негативное влияние пандемии. К таким направлениям отнесли турбизнес и гостиницы, дополнительное образование, общепит, организацию конференций и выставок, досуг, развлечения, авиаперевозки, культуру, а также салоны красоты и другие отрасли.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения, за весь период было выявлено более 4,2 миллиона человек, заразившихся коронавирусом, как минимум 287 тысяч из них скончались.

Напомним, выход из режима самоизоляции может повлечь среди населения психические расстройства, поэтому важно уделить внимание работе психологов и психиатров, центров доверия и горячих линий, куда люди могли бы обращаться за помощью. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич.

По словам Менделевича, врачи и ученые во всем мире в настоящее время проводят специальные опросы и психологические тесты, чтобы понять, как пандемия отразилась на психическом здоровье людей. Кроме того, существует целый ряд исследований, направленных непосредственно на изучение суицидальных настроений.

Пока результаты неутешительные: отмечаются депрессии и тревожность, которые, как утверждают специалисты, будут присутствовать и некоторое время после снятия ограничений.

Менделевич уверен, что в этой ситуации крайне важна деятельность психологов и психиатров, различных центров доверия и телефонов горячих линий, куда люди в случае необходимости смогут обратиться за помощью.