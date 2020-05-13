В Совфеде положительно оценили идею объединения Архангельской области и Ненецкого округа

Москва, 13 мая. Идея объединения Ненецкого автономного округа и Архангельской области не вызывает удивления, поскольку это логичный и верный процесс. Такое мнение выразил член Совета Федерации Валерий Рязанский, комментируя новость о возможном слиянии двух регионов.

Сенатор напомнил, что ранее субъекты долгое время решали проблему разделения.

«Дело в том, что объединенный регион был достаточно сложной матрешкой, так как НАО - очень автономный регион, это слово ему полностью подходит. Учитывая, что с округом есть только воздушное сообщение, это требовало, чтобы все службы находились именно в НАО. А для жителей очень неудобно, когда вопросы решались в столице именно Архангельской области», — пояснил он в комментарии для iReactor.

Он также отметил, что власть НАО после объединения не должна утрачивать своих полномочий.

«Такого рода укрупнение не должно приводить к тому, что полномочия Ненецкого округа будут усечены и таким вот образом вернутся на круги своя те проблемы, которые были до этого», — подчеркнул сенатор.

Рязанский уверен, что, несмотря на все сложности, объединение регионов будет логичным и правильным. Сенатор положительно оценивает эту идею.

«Обеспечивать развитие этого автономного округа весьма сложно. И не удивительно, что такие дискуссии начались, тем более, как я понимаю, один из инициаторов был губернатором Ненецкого автономного округа», — сказал член Совфеда.

Сенатор подчеркнул, что решить вопрос объединения должны граждане, поэтому необходимо создать для них возможность «высказаться».

Ранее стало известно, что власти Ненецкого автономного округа и Архангельской области планируют запустить процесс объединения двух регионов, напоминает радио Sputnik. Ожидается, что в среду, 13 мая, будет сделано официальное заявление и утвержден соответствующий меморандум. Если это произойдет, то, вероятнее всего, до конца года власти проведут референдум по этому вопросу.