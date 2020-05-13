Третий антикризисный пакет мер поддержки россиян станет самым дорогим из принятых ранее

Москва, 13 мая. Третий пакет мер по поддержке россиян и экономики страны станет самым дорогим из принятых на данный момент, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он уточнил, что речь идет о мерах, которые анонсировал 11 мая президент РФ Владимир Путин. Среди них, в частности, списание налогов и новых зарплатных кредитов. Компании малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели из отраслей, которые пострадали из-за пандемии, а также социально ориентированные НКО смогут полностью списать налоговые (кроме НДС) и страховые платежи за второй квартал текущего года. Кроме того, они смогут получить кредит под 2% годовых. Причем им не нужно будет каждый месяц выплачивать проценты. В случае, если организация смогла сохранить 90% своих сотрудников, то кредит и проценты по нему погасит государство. Если сохранено будет 80% штата — то половину.

Кредитные средства можно будет пустить на выплату зарплат, либо на рефинансирование, погашение ранее взятого беспроцентного («зарплатного») кредита. До 1 октября пострадавшие компании и индивидуальные предприниматели смогут взять кредит на срок до года. В первые шесть месяцев ставка будет нулевой, а потом увеличиться до 4%.

Дополнительную поддержку от государства получат также индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане. Для ИП увеличат пособие по безработице (до 12 130 рублей). Кроме того, предприниматели, которые больше всего пострадали из-за кризиса, смогут рассчитывать на вычет из выплачиваемых ими страховых взносов в размере одного минимального размера оплаты труда (12 130 рублей). Самозанятым выдадут так называемый «налоговый капитал» – он также составит сумму в размере одного МРОТ, за счет этого они смогут платить налоги в текущем году. Отметим, что те граждане, которые зарегистрировали себя в качестве самозанятых в 2019 году, получат налоги, выплаченные ими в прошлом году. По расчетам ФНС, это почти 1 млрд рублей.

Отдельный важный блок в новом антикризисном пакете — помощь семьям с детьми. Неработающие родители получат увеличенное в два раза пособие по уходу за ребенком (6751 рублей). Кроме того, с 1 июня семьи с детьми в возрасте 3–15 лет будут получать по 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Заявление на эту выплату можно подавать через сайт «Госуслуг», либо через отделение Пенсионного фонда, начиная с 12 мая. Семьям, не имеющим права на материнский капитал, будут выплачивать по 5 тыс. рублей на ребенка до 3 лет в период с апреля по июнь. Эту поддержка получат 27 млн детей.

Помимо этого, правительство должно будет сформировать общенациональный план долгосрочного развития экономики РФ, восстановления занятости и доходов граждан.