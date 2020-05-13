Facebook объяснил удаление Instagram-аккаунта Кадырова

Москва, 13 мая. Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram удалили из-за санкций, введенных в его отношении. Так случившееся объяснил представитель компании Facebook, владеющей этой социальной сетью.

«Будучи американской компанией, мы действуем в рамках санкционного законодательства США и постоянно принимаем меры для выполнения своих правовых обязательств», — заявил он.

Отметим, что аккаунт Кадырова в Instagram блокируют уже не в первый раз. В декабре 2017 года его страница в социальной сети оказалась недоступна.

Федеральное агентство новостей также неоднократно сталкивалось с несправедливой политикой Facebook. Аккаунты ФАН были заблокированы в апреле 2018 года без указания причин. Условия пользовательского соглашения социальной сети нарушены не были.

Кроме того, совсем недавно американская корпорация Google заблокировала аккаунт ФАН и связанный с ним аккаунт YouTube, уничтожив тысячи репортажей и документальных фильмов агентства.

ФАН пытается оспорить действия американских интернет-гигантов в судебном порядке. Поддерживают издание многие эксперты. Например, главный редактор журнала Politrussia Руслан Осташко, считающий, что наступление на Facebook необходимо продолжить.

Компания Facebook за историю своего существования не раз оказывалась в центре громких скандалов. Причинами становились утечка данных миллионов пользователей и передача их западным спецслужбам, слежка, а также игнорирование норм законодательства РФ.

Социальная сеть старательно выполняет миссию антироссийской пропаганды и постоянно вмешивается в политические процессы по всему миру. Кроме того, в последнее время интернет-платформа стала местом распространения фейков о пандемии коронавируса.