Депутат Затулин заявил об угрозе полномасштабного наступления ВСУ в Донбассе

Сделка Украины и США по закупке вооружений — тревожный сигнал, заявил Федеральному агентству новостей член комитета Государственной думы по делам СНГ и связям с соотечественниками, депутат Константин Затулин.

Переговоры о покупке

Украина и Соединенные Штаты продолжают переговоры о закупке Киевом трех крупных партий вооружения, сделка должна пройти в текущем году. Об этом сообщил украинский посол в США Владимир Ельченко.

Дипломат напомнил, что в прошлом году Украина уже получила два катера Island. Теперь же планируется приобретение трех крупных партий вооружений, но пандемия коронавируса пока тормозит этот процесс.

Ельченко указал, что в текущем году Киев закупил, а не получил в рамках помощи американские противотанковые комплексы Javelin. Украина намерена продолжать покупать американское оружие.

«Есть еще некоторые другие типы вооружений, которые особенно важны сегодня в Донбассе, на востоке Украины для нашей защиты. Речь идет как минимум о трех крупных партиях, и я не буду конкретизировать», — подчеркнул Ельченко.

Он обратил внимание, что сделка состоится до конца года.

Тревожный симптом

Как отметил Константин Затулин, закупка Украиной американского вооружения происходит на фоне продолжающейся, пусть и в облегченном варианте, конфронтации с республиками Донбасса, на фоне антироссийской пропаганды внутри страны и за ее пределами. Украина желает продемонстрировать Соединенным Штатам лояльность и хочет продолжать сотрудничество с ними в военно-технической области.

«На самом деле уже было достаточно всяких сигналов и намеков на то, что если мирное урегулирование не пойдет по нашему варианту, то Украина до конца года предпримет некий акт (речь идет об ожидаемом экспертами крупномасштабном наступлении ВСУ в Донбассе. — Прим. ФАН). Закупка крупных партий вооружений укладывается в эти угрозы», — пояснил Константин Затулин.

Опыт Украины и Грузии в конфликтах показал, что иметь на вооружении современное оружие недостаточно — для победы нужны люди, которые будут уметь и хотеть воевать. А таких на Украине не так много, уверен политик.

«Поэтому у меня есть сомнения, что это вооружение, кроме угроз и нарастания военной опасности, сработает. Но сам факт закупки вооружения — это тревожный симптом. Эта сделка достойна всяческого осуждения, потому что речь идет о снабжении оружием страны, которая, не стесняясь, призывает к реваншу и военным действиям в отношении собственных граждан», — заключил Константин Затулин.

Впервые купить американские комплексы Javelin в 2015 году предложил ныне бывший президент Украины Петр Порошенко. Соединенные Штаты долго не решались на такие поставки. Во время президентства Барака Обамы его администрация передавала Киеву аптечки, сухпайки, обмундирование, однако не летальное оружие.