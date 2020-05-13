Волочкова призналась, что у нее «неизлечимый вирус»

Москва, 13 мая. Российская балерина Анастасия Волочкова сдала тест на коронавирус. Танцовщица уверена, что защититься от коронавируса ей поможет здоровый образ жизни.

Волочкова вызвала медиков на дом и сдала анализ на коронавирус. Балерина рассказала, что она не могла заболеть коронавирусом, потому что каждый день трудится, правильно питается и ходит в баню.

«У меня никакого коронавируса нет. Он невозможен по всем показателям анализов. И потому, что я ежедневно физически тружусь, парюсь в русской бане, окунаюсь в ледяную купель, питаюсь очень легкой пищей и живу на позитиве», — сообщила Волочкова.

Однако Балерина призналась, что больна другим «неизлечимым» вирусом. По ее словам, она страдает от трудолюбия.

«У меня обнаружен вирус, который у меня пожизненно и от него невозможно избавиться. Он неизлечим. Это вирус трудолюбия и профессионализма», — рассказала Волочкова.

Волочкова похвасталась изменившейся за время карантина фигурой. Она опубликовала снимок в социальной сети Instagram. На фотографии балерина облачилась в откровенный наряд. Кадр сделан на веранде. Подписчикам фотография понравилась. Волочкову похвалили за отличную форму. Некоторые пользователи предположили, что балерина готовится к свадьбе.