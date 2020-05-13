«Победа» откроет полеты по России 1 июня

Москва, 13 мая. Лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», начнет поэтапное восстановление программы внутренних рейсов с 1 июня. Об этом рассказал официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин.

«В связи с началом отмены ограничительных противовирусных мер лоукостер «Победа» поэтапно возобновляет программу внутренних полетов внутрироссийских рейсов с 1 июня 2020 года», — сообщил он.

Продажа билетов на летние рейсы начнется на официальном сайте авиакомпании в четверг, 14 мая. Будут доступны 73 российских направления.

Средний тариф наступающего сезона будет практически в три раза ниже среднего тарифа летнего сезона 2019 года. Более 60% всех билетов на июнь будут находиться в ценовой категории от 499 до 2999 рублей.

Напомним, что «Победа» прекратила полеты 1 апреля из-за пандемии коронавируса. Авиаперевозчик сообщал, что приостанавливает все рейсы, включая внутренние, до 31 мая. Отмечалось, что эта мера позволит компании сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению работы.

В конце апреля стало известно, что билеты на рейсы «Победы» и «Аэрофлота» с 1 мая нельзя будет приобрести через сервис Aviasales, передает «ФедералПресс». Авиакомпании расторгли договор с метапоисковиком, чтобы сосредоточиться на продвижении прямых продаж.