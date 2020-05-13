Сирия, 13 мая. В Идлибской зоны деэскалации продолжились столкновения сирийской армии с террористами «Хайят Тахрир аш-Шам». На севере Хасаки были нейтрализованы десять курдских боевиков. В Дамаске продолжаются работы по разминированию. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: ведут огонь по укрепленным районам боевиков на юге Идлиба и в Хаме.

«Сирийская национальная армия» (СНА): лишилась одного боевиками при столкновении с курдскими бандформированиями на севере Ракки; отразила нападение на свою штаб-квартиру в Идлибе.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: нанесла удар по опорным пунктам сирийской армии и подозревается в нападении на штаб-квартиру «Файлак аш-Шам» в Идлибе.

«Демократические силы Сирии» (SDF): предприняли попытку проникнуть в зону операции «Исчтоник мира» в Хасаке и потеряли десять боевиков.

Провинция Дамаск

Как передает новостной агентство SANA, инженерные подразделения Сирийской Арабской Армии (САА) проводят очередной этап работ по разминированию в поселке Кавкаба. Саперы до 14:00 будут прочесывать окрестности с металлоискателями в поисках оставленных боевиками мин-ловушек, брошенных боеприпасов и оружия. Напомним, в Восточной Гуте находился анклав вооруженных группировок «Джейш аль-Ислам», «Фейлак ар-Рахман» и «Хайят Тахрир аш-Шам». Весной 2018 года боевики согласились сдать оружие и выехать в провинцию Идлиб, однако до сих пор местные жители сообщают о найденных схронах с оружием и минах-ловушках.

Провинция Идлиб

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщает, что в течении ночи не прекращались боестолкновения на линии разграничения сил правительственных войск и исламистских бандформирований. По данным источника, подразделение САА вступило в затяжной бой с отрядами боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» в окрестностях деревни Хазарин. Дислоцированные в приграничной зоне боевики открыли огонь по опорным пунктам сирийской армии у равнины Аль-Габ на севере провинции Хама. Под удар также попали укрепленные районы боевиков в окрестностях поселения Кансафра.

Источник также сообщил, что неизвестные лиц совершили нападение на штаб-квартиру подконтрольных Турции боевиков «Файлак аш-Шам» в поселке Саваджа. Атака была начата с обстрела штаба из гранатометов, после чего завязалась ожесточенная перестрелка. Пока что информации о пострадавших в ходе столкновения не поступало. Отметим, что тремя днями ранее также группа неизвестных попыталась взять штурмом штаб-квартиру группировки в деревне Банач. «Файлак аш-Шам» подозревает, что за нападениями стоит «Хайят Тахрир аш-Шам», которая уже неоднократно пыталась избавиться от конкурентов и усилить свое влияние в провинции, расправляясь с высокопоставленными командирами других группировок.

Провинция Хама

На севере провинции также продолжились столкновения. Как передает источник в сети Twitter @ufuk_sy, на рассвете поздравления САА открыли огонь из РСЗО по опорным пунктам «Хайят Тахрир аш-Шам» в окрестностях поселка Анкави и Кахира в ответ на нарушение режима прекращения огня.

Провинция Хасака

Пользователь Twitter @jabha_sy, сообщил, что десять курдских боевиков хи состава «Демократических сил Сирии» были убиты и ранены в перестрелке в окрестностях города Рас аль-Эйн. Ночью курдские бандформирования в очередной раз предприняли попытку проникнуть в зону операции «Источник мира», однако встретили ожесточенный отпор со стороны турецких военнослужащих и подконтрольной ей «Сирийской национальной армии».

Другой источник в сети Twitter @0xwzx передал, что боевики SDF также предприняли вылазку в окрестностях поселения Тель-Тамр, где в результате перестрелки им удалось смертельно ранить члена протурецкой группировки «Дивизия аль-Хамза».