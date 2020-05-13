Депутат Бессараб ответила уволенной из-за слов о «скулящих рожающих» саратовской чиновнице

Саратовскую чиновницу Лидию Бузовчук уволили после публикации в соцсети о мерах поддержки российских семей с детьми во время пандемии коронавируса. Депутат Госдумы Светлана Бессараб объяснила, почему таким людям не место в органах власти.

Исполняющая обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельского района Саратовской области Лидия Бузовчук отстранена от должности по результатам проверки, доказавшей, что она является автором высказывания о материальной помощи семьям с детьми в соцсети «ВКонтакте».

«Раньше никогда ни денег за рождение детей не давали, никаких маткапиталов, и жили как-то, не скулили, а сейчас рожающим все должны и обязаны, и чем больше дают, тем больше хочется!» — написала саратовская чиновница под ником «Лидия Прозорова», заявив, что лучше оказывать помощь пенсионерам.

Член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила саратовской чиновнице, что в Древней Спарте, например, младенцев с дефектами и отклонениями, замеченными жрецами, сбрасывали со скалы в пропасть. А некоторые племена, проживавшие в Северной Европе, отводили стариков в лес и там их бросали на съедение диким зверям, потому что эти люди уже не могли работать и сами себя обеспечивать.

«Слава богу, мы не стоим на месте, человечество меняется, взрослеет, становится более гуманным. И если кто-то не понимает, для чего государство оказывает поддержку семьям с детьми, нуждающимся, ему не место в органах власти. Если госпожу Бузовчук уволили, то я полностью поддерживаю это решение. Оно представляется единственно верным», — сказала в комментарии Федеральному агентству новостей Светлана Бессараб.

Парламентарий также обратила внимание на то, что в последнее время в России довольно часто увольняют чиновников, которые ведут себя неэтично и неподобающе в публичном пространстве. Вспомнить хотя бы бывшего саратовского же министра занятости, труда и миграции Наталью Соколову, которая утверждала, что можно питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц одними «макарошками» и оставаться здоровым. Или разодетых в норковые шубы чиновниц из Керчи, которые поздравляли блокадников Ленинграда хлебом.

«Это происходит потому, что общество, повторюсь, повзрослело, а некоторые чиновники за ним просто не поспевают. Их увольняют, потому что эти люди не соответствуют общественным запросам», — добавила Светлана Бессараб.

Напомним, в конце прошлого года президент РФ Владимир Путин поддержал идею увольнять госслужащих, если они будут хамить людям, обратившимся к ним. Проект закона о наказании чиновников позднее был одобрен сенаторами Совета Федерации и правительством РФ.