В Госдуму внесен законопроект о праве полицейских вскрывать машины

Москва, 13 мая. Правительство внесло в Госдуму проект закона о расширении полномочий полицейских, в том числе о праве вскрывать автомобили и оцеплять жилые здания. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект направлен «на усиление прав и законных интересов граждан» и «совершенствование практической деятельности сотрудников органов внутренних дел».

В законопроекте предлагается разрешить полиции вскрывать автомобили для спасения жизни, задержания преступников, обеспечения безопасности при массовых беспорядках, а также при ЧС и угрозе теракта. Хозяина автомобиля необходимо оповестить о случившемся в течение суток. Отмечается, что полицейские должны обеспечить сохранность автомобиля.

Кроме того, полицейские могут получить право осуществлять досмотр граждан, если есть основания полагать, что они могут скрывать предметы кражи. Также предлагается предоставить полиции право оцеплять или блокировать территорию.

В законопроекте прописаны случаи, при которых сотрудник полиции может применять огнестрельное табельное оружие. Предлагается предоставить полиции право использовать оружие, если нарушитель попытается не только «прикоснуться к его огнестрельному оружию», но «совершить иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения».