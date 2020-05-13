Собчак рассказала, что имеет с Богомоловым раздельный бюджет

Москва, 13 мая. Телеведущая Ксения Собчак призналась, что в их семье с театральным режиссером Константином Богомоловым каждый ведет свой бюджет. Об этом звезда рассказала на онлайн-эфире с Лизой Песковой, дочерью пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Собчак с самого начала отношений с Константином Богомоловым дала понять, что намерена иметь финансовую независимость. Она подчеркнула, что это устраивает всех, ведь они оба отлично зарабатывают. При этом телеведущая объяснила, что пара совместно делает покупки. Если нужно приобрести что-то для дома, Богомолов и Собчак делают это вдвоем. А вот за романтические ужины в ресторанах расплачивается супруг Собчак. Некоторые покупки совершает только Собчак.

Телеведущая заявила, что экономить на себе не планирует — к роскошной жизни она давно привыкла и прятаться от людских глаз в этом смысле не собирается. Впрочем, как и намеренно подчеркивать свой достаток.

«Мне кажется, если ты добился успеха, им нужно гордиться — не выпячивать, но гордиться», — уточнила светская львица.

Ранее Богомолов рассказал, что утром к его жене лучше не приближаться. Она буквально ненавидит весь мир.

Такими откровениями он поделился во время прямого эфира в Instagram. В нем участвовала и сама Ксения, а также их друзья — певица Глюкоза и ее супруг Александр Чистяков. Пары решили посоревноваться, насколько хорошо они знают друг друга. Для этого они задавали друг другу разные личные вопросы.

В частности, Чистяков поинтересовался, в каком настроении обычно Собчак просыпается по утрам.