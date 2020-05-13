США предсказали России рекордный урожай пшеницы

Вашингтон, 13 мая. Минсельхоз США (USDA) предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы в этом году, что позволит РФ остаться лидером по поставкам зерновых на мировой рынок.

По подсчетам американских специалистов, Россия может собрать более 77 миллионов тонн пшеницы. Урожай фуражного зерна (кукуруза, сорго, ячмень, просо, рожь) в РФ составит 39,4 миллиона тонн. Таким образом, общий урожай достигнет 116,4 млн тонн, уточняет газета «Ведомости».

Отметим, что по апрельскому прогнозу Минсельхоза РФ, будущий урожай в России составит 125,3 миллиона тонн. Цифра выше, чем в прогнозе USDA в силу нескольких факторов. Во-первых, российский прогноз учитывает показатели по гречихе и зернобобовым (около 4-5 млн тонн), а также урожай, собранный в Крыму (около 1 млн тонн).

Американские эксперты также занижают цифры по российскому урожаю, считая, что он пострадает из-за засухи в Краснодарском крае и на Ставрополье, а также из-за морозов в ряде регионов в апреле.

В Минсельхозе США отмечают, что Россия уже четвертый сезон подряд останется крупнейшим экспортером зерна в мире, однако на на экспорт могут повлиять квоты, введенные из-за пандемии коронавируса. Например, с апреля до 30 июня за рубеж можно было продать не более 7 млн тонн зерна, сейчас эти объемы уже исчерпаны. Таким образом, на мировом рынке зерновых образовался дефицит.