Пелоси считает коронавирус величайшей катастрофой в истории США

Вашингтон, 13 мая. Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что коронавирус оказался «величайшей катастрофой в истории страны». Она уточнила, что более 80 тысяч американцев умерли, около 1,4 миллиона заразились.

Как пишет РИА Новости, кроме того, 33 миллиона граждан подали на пособие по безработице. Пелоси раскритиковала демократов за пакет помощи на три триллиона долларов, который в основном построен на четырех предыдущих законопроектах о поддержке экономики.

Она подчеркнула, что республиканцы скептически отнеслись к необходимости тратить большие средства на поддержку экономики в Соединенных Штатах Америки. Ранее на эти цели было выделено три триллиона долларов, Федеральная резервная система продолжает кредитовать бизнес. Пелоси назвала коронавирус величайшей катастрофой в истории США.

«Некоторые говорят: давайте возьмем паузу. Но многие семьи страдают», — сказала она.

Ранее жительница города Данбери, что находится в американском штате Коннектикут, поделилась трогательным предсмертным посланием мужа, который скончался от коронавирусной инфекции.

Джон Коэльо, которому было всего 32 года, целый месяц провел в больнице с диагнозом COVID-19. В ночь на среду, 22 апреля, у него остановилось сердце из-за осложнений. Его жена Кэти приехала в больницу, чтобы забрать вещи, и обнаружила в телефоне предсмертную записку. Девушка поделилась последними словами своего мужа в Facebook.

Сейчас основным очагом распространения нового коронавируса являются США. По данным на 24 апреля, более 50 тысяч человек в Штатах скончались после заражения COVID-19.