В Китае восхитились прекрасно оснащенными войсками ПВО-ПРО России

Пекин, 13 мая. Войска ПВО и ПРО России отличаются прекрасной оснащенностью новейшими системами обнаружения и нейтрализации воздушных и космических угроз, постоянной боевой подготовкой расчетов, а также готовностью защитить от нападения объекты не только на территории страны, но и ее союзников. С таким восхищением отозвались китайские журналисты.

Созданные в 2015 году ПВО раскрыли «зонтик безопасности» над союзниками и внесли значимый вклад в развитие международного сотрудничества, считают в «Чжунго цзюньван».

Так, почти завершено создание российско-белорусской системы воздушно-космической обороны, а также разрабатывается механизм взаимного оповещения между Россией, Белоруссией, Казахстаном и Таджикистаном.

В Китае заметили, что войска ПВО-ПРО РФ сыграли ведущую роль на маневрах «Славянский щит-2019», где активно применялись ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». Эти системы страна разместила в Сербии, создав на юге Европы буферную зону для обеспечения воздушной безопасности в противовес расширению Североатлантического альянса, заметили в КНР.

Журналисты отметили, что за прошлый год РФ провела 140 учений и тренировок с силами ПВО, в том числе стратегические учения «Центр-2019».

«Войска показали превосходную боевую подготовку и согласованность действий», — цитирует главнокомандующего ВКС РФ Сергея Суровикина «ИноСМИ», представившее перевод статьи.

В КНР пришли к выводу, что прекрасно оснащенные и обученные войска ПВО России способны нейтрализовать любую угрозу в воздушно-космическом пространстве, в том числе отогнать от границ чересчур любопытные самолеты НАТО.

Ранее сотрудники китайской газеты Sohu пришли к выводу, что российские корабли могут обезвредить флот Североатлантического альянса без единого выстрела. В частности, они высоко оценили фрегат «Адмирал Касатонов», который, по их словам, подтвердил силу русского флота.