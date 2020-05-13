Доктор Мясников предупредил о грядущей новой эпидемии

Москва, 13 мая. Пандемия коронавируса в мире является лишь учением перед более страшным заболеванием, считает главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников.

По словам врача, ситуация с распространением коронавируса показала, что мир не готов противостоять пандемии. Врач отметил, что коронавирус стал лишь репетицией перед более серьезными болезнями.

«Я считаю это учениями перед грядущими серьезными пандемиями. Я ведь говорю не свои мысли. Я говорю то, что говорят эпидемиологи и вирусологи <…> Все пишут: несомненно, что она будет. А по срокам – вопрос», — заявил врач в комментарии kp.ru.

Кроме того, врач рассказал, что общего у пациентов с коронавирусом. По словам Мясникова, зачастую это люди с выраженной избыточной массой тела и набором хронических болезней.

«Это люди в возрасте 65+. Я не могу сказать, что мужчин у нас больше, чем женщин. Но у нас и статистика маленькая. Есть превалирование национальности. Мы видим, что азиаты, кавказцы болеют тяжелее», — добавил он.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось выяснить, что возбудителем эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 4,1 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 286 тысяч человек.